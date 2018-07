Kyprá modelka ukazuje obliny: Keď zbadáte jej muža, padne vám sánka!

NEW YORK - Mohol by robiť modela! Plus size modelka Ashley Graham (30) rozhodne patrí medzi top celebrity súčasnosti. Úspech dosiahla aj napriek tomu, že jej krivky nie sú celkom ideálne. Mnohí fanúšikovia sa dokonca zhodujú, že aj s kilami navyše je sexi. Tento názor má určite aj jej manžel Justin Ervin. Mimochodom, ten skrýva pod šatami riadne vymakané telo.

Ashley Graham je slávnou plus size modelkou. Pred objektívmi sa dokonca predvádza viac odhalená ako oblečená, keďže bežne pózuje najmä v bikinách. A hoci by sa pri pohľade na jej kypré krivky mohlo zdať, že o svoje telo nedbá, opak je pravdou.

Dôkazom sú aj príspevky, ktoré Ashley zdieľa na sociálnych sieťach. Nedávno cvičila so svojím mužom Justinom na verejnosti a asistovali im pri tom aj bulvárni fotografi. Manžel sympatickej modelky nie je verejnosti cudzí. Avšak bez trička sme ho doposiaľ nemali možnosť vidieť. A určite nám pri pohľade na zábery dáte za pravdu, že Justin sa má čím pochváliť.

Modelka a filmový režisér sa spoznali v roku 2009 v kostole. Zaujímavé je, že so sexom počkali až na svadobnú noc. „Majte ma za blázna, ale fungovalo to a náš sex je úžasný,” uviedla v rozhovore pre Elle známa kráska. „Nie je to pre každého, ale pre mňa to bolo skvelé. Môj muž ma viac rešpektuje a ja som na seba veľmi hrdá,” uzavrela.

Ashley Graham s manželom Justinom si spoločne zacvičili. Zdroj: profimedia.sk

Manžel modelky Ashley Graham sa má čím pochváliť. Zdroj: Instagram