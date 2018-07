Celebritná silikónka sa pretŕčala hore bez: Zajačika vábila holými melónami!

Kate Price, známa aj ako Jordan, nikdy nepatrila medzi hanblivky. Asi nikoho preto neprekvapí, že po pláži bežne pobehuje bez vrchného dielu bikín. Paparazzi ju v minulosti už viackrát zvečnili počas toho, ako vystavila svoje silikónové vnady na obdiv.

Inak tomu nie je ani počas aktuálnej dovolenky, ktorú britská sexbomba trávi v Thajsku. Bulvárny fotograf ju zvečnil vo chvíli, keď si to namierila do bazéna. Spoločnosť jej robil aj jej milenec Kris, s ktorými si vymenili zopár bozkov a nežností.

Katie sa netají tým, že je do mladšieho svlanáča bláznivo zamilovaná. „Toto je ozajstný gentleman. Každý deň mi vyčarí na tvári úsmev a váži si ma tak, ako by to mala zažiť každá žena. Je perfektný vo všetkých smeroch a kiežby som ho stretla pred rokmi...” vyznala sa nedávno zo svojich pocitov známa sexbomba. Ako sa tento párik páči vám?

Katie Price sa rada pretŕča hore bez. Zdroj: profimedia.sk

Katie Price takto vábila svojho mladého milenca. Zdroj: profimedia.sk