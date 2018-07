Narodilo sa ďalšie šoubiznisové bábätko: Táto známa Američanka sa stala matkou!

Cardi B, vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy. Jej prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a I Like It.

Formácia Migos vznikla v roku 2009 v Atlante a tvoria ju Quavo, Takeoff a spomínaný Offset, pričom prvý a druhý menovaní sú strýko a synovec, zatiaľ čo Offset a Quavo sú bratranci. Debutový album Yung Rich Nation uviedli na trh v júli 2015. Po ňom ponúkli aj EP nahrávku s názvom 3 Way (2016), štúdiovku Culture (2017), a tento rok v januári jej pokračovanie s názvom Culture II. S oboma poslednými menovanými nahrávkami sa skupine podarilo dobyť americký rebríček Billboard 200.