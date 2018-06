Meno kráľovskej dcérky známe: FOTO Takto vyzerá mamička po pôrode

Informoval o tom magazín People na svojej webovej stránke. Prostredným menom vzdali hold prastarej matke dieťaťa. Najnovší prírastok do kráľovskej rodiny prišiel na svet 18. júna. V poradí čakateľov na trón sa malá Lena Elizabeth zaradila na 19. miesto.

Zara Tindall sa so svojím terajším manželom zoznámila v roku 2003. Zasnúbili sa v decembri 2010 a svadba sa konala 30. júla 2011 v Edinburghu. V januári 2014 sa im narodila dcéra Mia Grace. Zara je dcérou princeznej Anny a profesionálne sa venuje jazdectvu, v rámci ktorého sa jej podarilo získať už mnohé ocenenia.

