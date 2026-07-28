Od seriálového oltára ku skutočnému!? Svarinskej tajomstvo odhalené: Prezradiť ju mal tento detail

BRATISLAVA - Kristína Svarinská patrí medzi herečky, ktoré už svadobnú atmosféru zažili hneď niekoľkokrát. Kým mnohé kolegyne čakajú na svoju prvú seriálovú nevestu, ona si svadobné šaty pred kamerami obliekla už opakovane. A teraz to vyzerá tak, že by sa z televíznej nevesty mohla stať aj tá skutočná.
Na obrazovke už stála pred oltárom viackrát. Diváci ju ako nevestu videli napríklad v seriáloch či televíznych projektoch, kde jej postavy prežívali romantické chvíle, veľké rozhodnutia aj poriadne dramatické zvraty. V seriáli Klan – V dobrom aj v zlom si zahrala Inez Matošovú, svadobnú atmosféru zažila aj v ďalších projektoch a veľkú pozornosť vzbudila najmä ako Klára Zacharová v Dunaji, k vašim službám. Tam sa jej svadobné šaty spájali hneď s viacerými výraznými dejovými momentmi.
Zdá sa však, že tentoraz by nemalo ísť iba o televízny scenár. O tom, že herečka má mať po svojom boku toho pravého, sa začalo hovoriť už dávnejšie. Jej srdce si získal tanečník Miroslav Balogh, známy pod prezývkou Spunkey, s ktorým Kristína pôsobí spokojne a zamilovane už od roku 2024. A teraz prišiel detail, ktorý mal všetko prezradiť.
Svarinská po boku partnera ŽIARI! V Dunaji už dvakrát NEVESTOU: Kedy sa VYDÁ v reálnom živote? (Zdroj: MS/Tomáš Hambálek)
Ako prvý priniesol informáciu o možných tajných zásnubách portál Plus 1 deň. Podľa ich zistení mala herečku prezradiť nenápadná zmena, ktorú si všimli aj fanúšikovia – výrazný prsteň na jej ruke, ktorý až nápadne pripomína ten zásnubný. Hoci samotná Kristína ani jej partner zatiaľ veľkú novinu verejne nepotvrdili, špekulácie o blížiacej sa svadbe nabrali na sile.
Ak sa tieto informácie potvrdia, Kristína by si tak po rokoch „skúšania“ svadobných šiat pred kamerami mohla obliecť tie najdôležitejšie – vlastné. A možno práve teraz nastal moment, keď sa jej seriálové svadobné príbehy konečne premenia na ten skutočný.