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Slová o druhom dieťati: Ráchel Karnižová si ho plánuje dať vynosiť!

Ráchel Karnížosvá so synom Arim Zobraziť galériu (22)
Ráchel Karnížosvá so synom Arim (Zdroj: Instragram)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Ďalšie tehotenstvo? To si influencerka Ráchel Karnižová nevie predstaviť. Fanúšikom bez okolkov prezradila, že ak sa raz rozhodne pre druhého potomka, rada by využila možnosť, aby dieťa odnosila iná žena.

Influencerka a bývalá účastníčka reality šou Ráchel Karnižová opäť otvorene odpovedala na otázky svojich fanúšikov. Tentoraz sa reč zvrtla na rozširovanie rodiny. Hoci ďalšie dieťa zatiaľ neplánuje, priznala, že do budúcnosti nad touto možnosťou premýšľa. A prezradila aj netradičné riešenie, ktoré by v prípade druhého potomka chcela využiť.

Na svojom Instagrame dostala otázku, či ju už neláka mať ďalšie dieťa. Ráchel odpovedala s typickým humorom a dala jasne najavo, že predstava ďalšieho tehotenstva ju momentálne vôbec neláka. „Podľa mňa horšie ako byť tehotná je byť tehotná a mať ešte malé dieťa do toho. Nie, ďakujem,“ napísala s úsmevom.

Zároveň však priznala, že s partnerom už diskutovali o tom, ako by prípadné druhé dieťa vyriešili v budúcnosti. Podľa jej slov zvažujú zamrazenie reprodukčných buniek, aby si ponechali možnosť stať sa opäť rodičmi aj o niekoľko rokov.

„Ale akurát sme mali s Puflom debatu v aute, že si necháme zamraziť ja vajíčka a on asi spermie alebo čo. A za pár rokov, keď už bude legálne aj tu, aby ti iná žena vynosila dieťa, tak to urobíme takto, ak budeme chcieť ešte jedno dieťa,“ prezradila bez okolkov. Zatiaľ však ide len o úvahy do budúcnosti a druhého potomka momentálne neplánuje. Influencerka sa nikdy netajila tým, že tehotenstvo pre ňu nebolo jednoduchým obdobím.

Viac o téme: TehotenstvoNáhradná matkaRáchel Karnižová
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