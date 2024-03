Slovenský Draco Malfoy bude OTCOM: Krásnu správu oznámil BLÁZNIVÝM spôsobom!

ilustračná fotka (Zdroj: GettyImages)

BRATISLAVA - Dabingový herec Michal Domonkos (42) prežíva najradostnejšie obdobie svojho života. Len v lete minulého roka požiadal svoju priateľku o ruku, v októbri si dvojica už stihla povedať svoje áno a... Slovenský Draco Malfoy hlási ďalšiu krásnu novinku - bude otcom. Oznámil to bláznivým spôsobom!

Známemu dabingovému hercovi Michalovi Domonkosovi, ktorý svoj hlas prepožičal napríklad Dracovi Malfoyovi z Harryho Pottera, sa minulý rok zmenil život od základov. Po búrlivom rozchode s bývalou partnerkou našiel lásku svojho života, v lete sa zasnúbil a o tri mesiace neskôr sa stihol aj oženiť.

No a herec hlási ďalšiu krásnu novinku. Na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnil vtipné video, z ktorého je evidentné, že s manželkou čakajú bábätko. Herec si v nahrávke skúša, aké to je žiť s veľkým bruškom, no kamera zachytáva aj oblé krivky jeho polovičky.

„Karta sa obrátila. Dnes som si vyskúšal, aké to majú ženy počas tehotenstva. No a musím povedať ženy, nazávidím vám,“ píše Domonkos v príspevku. Budúcim rodičom gratuljeme!