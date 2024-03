Lukáš Adamec (Zdroj: Vlado Anjel)

Lukáš Adamec bol prvým hudobným hosťom vo vynovenom spravodajskom štúdiu televízie JOJ. Popri hudbe sme sa dozvedeli aj to, že ranné vstávanie mu problém nerobí: „Ja vstávam o štvrtej-piatej, to je môj čas. A odvtedy fungujem, takže o desiatej som už pripravený do toho života…“, smeje sa spevák. Nedáva to celkom logiku, lebo keď večer, prípadne v noci spieva na rôznych podujatiach, je to poriadny zaberák: „Momentálne je toľko roboty, že nie je čas na nejaký spánok“.

Ten si však doprial na dovolenke začiatkom marca, ktorú podnikol so svojou manželkou. Veľmi sa na chvíle oddychu tešil a rovnako aj na to, že ich trávili iba vo dvojici. Iste si po nevydarenom prvom manželstve, z ktorého má dve deti, uvedomuje, že na dobrom manželstve treba pracovať a snažiť sa. Ešte viac v prípade, ak bolo naštrbené prešľapmi, ktoré sa vo vzťahu odpúšťajú len veľmi ťažko. Po údajnej nevere mu manželka Zuzka dala druhú šancu, tak sme boli zvedaví, čo Lukáš robí pre to, aby mu vzťah s druhou manželkou vydržal už navždy. Odpoveď nájdete vo videu, spevák si totiž dokáže priznať svoje chyby.

Lukáš Adamec: Vykúpi sa z nevery? Romantický plán s manželkou! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)