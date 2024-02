DESIVÉ chvíle Nely Pociskovej: ÚRAZ pri nakrúcaní a potom... TOTO zvládala naozaj ŤAŽKO!

(Zdroj: TV JOJ)

„Je to jeden z projektov, ktoré budú môjmu srdiečku najbližšie. Ponuka naň zaznela, keď som ešte len začínala točiť Nemocnicu. Už vtedy som vedela, že nemám nad čím váhať. A to sa mi teda nestáva často. Samozrejme, kone v mojom rozhodnutí extrémne zavážili," povedala pre magazín Tajomstvá ženy Nela, ktorá uviedla, že na ponuku okamžite kývla ešte v čase, kedy ani nebolo jasné, či sa tento projekt vôbec zrealizuje.

Hoci skúsenosti s jazdou na koni má, na pľaci ich zastupujú dabléri. „Je to pochopiteľné, lebo kedy sa nám niečo stalo, nedotočí sa seriál. Keď máme takú scénu, že príchod, odchod, vysadať, zosadať, tak vtedy sme tam my. Ale teda, pokojne by som prijala aj viac jazdenia, to je jasné. No je to obmedzené. Musíme si dávať na seba pozor," vysvetlila herečka.

Nuž a vie, o čom hovorí. K úrazu počas nakrúcania už prišlo. Nestalo sa to však jej, ale jej kolegovi Noëlovi Czuczorovi. „Prichádzali sme na pole s koníkmi a pod stromami sme mali zastaviť a niečo zahrať. Noël sedel na koni, ktorý sa mu rozbehol a treskol si hlavu do konára, veľmi nepríjemné. Taktiež keď kaskadér robil pád z koňa, vyzeralo to dosť strašidelne," povedala úprimne Nela.

A nie práve príjemnou situáciou prešla i ona sama. „Pamätný natáčací deň bude, keď sme natáčali 12 hodín v reálnej bani. Kráčali sme 10 minút dovnútra do bane a strávili sme tam pol dňa s tým, že sme mali dve prestávky, keď sme vyšli von. Priznám sa, nebolo mi všetko jedno, lebo ja som typ človeka, ktorý ťažko zvláda takéto stiesnené priestory," zverila sa Pocisková, ktorá si aj napriek týmto náročným momentom nakrúcanie absolútne užíva.

(Zdroj: TV JOJ)