Veronika z Twiins si zastala Kolárovského: Je v LIEČEBNI, ale... Nepotrebuje PSYCHIATRIU!

BRATISLAVA- V pondelok verejnosť prekvapila správa od zástupcov istej produkcie, ktorá zastupuje umelca Matúša Kolárovského. Prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram oznámili, že spevák je aktuálne mimo diania, keďže sa rozhodol, že dobrovoľne vyhľadá pomoc. V minulosti totiž priznal, že mal problém so závislosťou, a to najmä na liekoch. Matúš sa z oh svojpomocne dostal, no aj napriek tomu je momentálne na liečebnom pobyte.. Čo sa udialo?

Už počas minulého roku Matúš priznal, že mal problém so závislosťou od liekou, netají sa ani tým, že ich kombinoval s alkoholom. Doznal sa aj k tomu, že zvažoval, že si siahne na život. „Je to pravda. Drogy boli dlhú dobu súčasť môjho života... Beriem to tak, že nie celého života, ale odkedy som začal robiť hudbu. Vysvetlenie na to úplne nemám. Dôvod môže byť to, že som bol mladý a nakrúcal som veľa projektov aj do telky a do toho tretia pesnička, ktorá mi v živote vyšla, mala 17 milióno vzhliadnutí,“ priznal v novembri minulého roka.

„U mňa to zašlo do momentu, kedy som sa stal závislý na liekoch a možno aj na iných omamných látkach. Mrzí ma, že ma tak mnoho ľudí videlo, lebo nevedeli, čo sa deje. Nevedela to moja mama, nevedel to nikto, teda okrem mňa. Na istú dobu to skončilo, keď som to s tými liekmi prehnal,“ dodal vlani v príspevku, ktorý zverejnil na svojom Instagrame. Odvtedy však začal pracovať na tom, aby sa dal čo najskôr dokopy. A najväčšou motiváciou je pre neho dcérka Nea, ktorú má so speváčkou Veronikou Nízlovou.

Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Matúš sa rozhodol, že svoj život radikálne zmení. A aby to dokázal, začal sa dobrovoľne liečiť na klinike závislostí v Hronovciach, o čom informoval denník Nový čas. Verejnosť ho však kvôli tomuto rozhodnutiu pranieruje a väčšina si myslí, sa Matúš "išiel liečiť". Pravdou je však úplný opak. Umelec už je dlhší čas čistý a to, že nastúpil do Hronoviec, je jeho osobným rozhodnutím, aby si oddýchol a celú premenu svojho životného štýlu "doklepol".

„Hovoriť, že je na psychiatrii, je absolútne scestné. Už keď Matúš pred pár týždňami nastúpil, bol úplne čistý, o čom svedčili aj výsledky jeho odobraných vzoriek. Bolo toho veľa, musel zniesť obrovský tlak, dostal sa z toho vďaka vlastnej vôli, no potreboval si oddýchnuť," povedala pre Topky.sk Veronika Nízlová, ktorá je s Matúšom v kontakte a keď je možnosť, stretávajú sa aj s ich dcérkou Neou.

„Nepáči sa mi, ako sa prezentuje, že je na psychiatrii. Oficiálne sa to oddelenie nejak volá... Ale on žiadne takéto problémy nemá. A už dávno nie je na ničom závislý. Je v poriadku. Nie je pravda, že sa lieči z liekov. Už nemá problém s ničím podobným. To už má dávno za sebou a je tam najmä preto, sa dal dokopy sám so sebou. A my ako rodina ho absolútne podporujeme," dodala Veronika Nízlová, keď sme ju požiadali o jej reakciu.

Veronika Nízlová s dcérou Neou (Zdroj: Ján Zemiar)

Twiinsky - Veronika a Daniela Nízlové (Zdroj: Ján Zemiar)