Rytmusov HIT milujú aj zlatokopky: Objednali si ho tryskáčom na Ibizu… Rapoval ho 10-krát, za MEGA prachy!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: archív)

Pieseň vraj vznikla po tom, čo ako umelec začal chodiť na večierky pre bohatých. Práve tam videl, že "prachatých čávov" sprevádzajú zlatokopky. „To bol vtedy taký fenomén, že presne typická čajočka z rodiny, kde nie sú peniaze, kde buď chýba nejaký tatko alebo nejaký vzor, neváži si samu seba, tak jej prišlo prirodzené nájsť si niekoho, kto má lóve a kto ju zabezpečí,“ opísal Rytmus.

A práve toto na spomínaných večierkoch videl na vlastné oči - dievčatá sa tam predbiehali v tom, kto má drahšie auto a kto komu čo kúpil a kto má aké hodinky. „No a ja som raz prišiel do takejto spoločnosti a úplne na mňa zazerali. A som si povedal, že o tomto fenoméne urobím skladbu,“ vysvetlil raper, pre ktorého bola jasnou voľbou do videoklipu Agáta Hanychová. Dôvod bol jednoduchý - v tom čase bola v médiách témou číslo jeden.

Z piesne sa okamžite stal obrovský hit. A dodnes ju milujú aj samotné "zlatokopky". „Som počul, že si to tie zlatokopky spievali a boli na to hrdé,“ prekvapil Rytmus. „Dokonca sa mi stalo, že si ma objednali súkromným tryskáčom na Ibizu, kde som to rapoval za nezmyselné peniaze asi tak 10-krát. Takže táto skladba zarezonovala,“ dodal raper s tým, že dodnes, keď ju niekde zahrá, ľudia sú vo vytržení.

Jeho sólovú hudobnú kariéru bude mapovať aj koncert s názvom King forever, ktorý Rytmus odpáli už budúci rok 14. septembra v pražskej O2 aréne. Lístky na šou kúpite TU»

Patrik Rytmus Vrbovský o piesni Zlatokopky