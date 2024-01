Posledná rozlúčka s Ivanom Letkom (†89): Toto je dátum a miesto pohrebu!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - V nedeľu podvečer Slovensko zarútila mimoriadne smutná správa. Umelecký svet zostal v slzách. Vo veku 89 rokov do neba odišiel nezabudnuteľný Ivan Letko, ktorý patril k zlatej generácii uznávaných hercov....

Milovaný herec, ktorého smrť oplakáva celé Slovensko, zomrel v nedeľu na zástavu srdca. Ivana Letka si široká verejnosť zamilovala najmä vďaka úlohe úžasného "dedka Zoliho" v seriáli Búrlivé víno. Svojím nadaním však prispel aj do divadla, dabingu a rozhlasu, ako pedagóf vzdelával aj ďalšiu generáciu hercov. Takisto bol aj dlhoročným členom divadelného súboru Novej scény.

Ivan Letko (Zdroj: ČT)

A práve toto divadlo v utorok dopoludnia zverejnilo príspevok, prostredíctvom ktorého oznámili, kedy a kde sa uskutoční jeho pohreb. „Posledná rozlúčka s výnimočným umelcom, hercom a pedagógom, našim bývalým dlhoročným kolegom pánom Ivanom Letkom bude v stredu 24. januára o 8.00 hod. v bratislavskom krematóriu," uviedla Nová scéna.

Oznámenie doplnili aj o dojímavé vyjadrenie zarmútenej riaditeľky divadla - Ingrid Fašiangovej. „Správa o smrti pána Ivana Letka nás silno zasiahla, odišiel ďalší z pilierov a bardov nášho divadla. Postupne strácame mimoriadne silnú hereckú generáciu, s ktorou sme rástli, generáciu, ktorá vytvorila nezabudnuteľné inscenácie a herecké kreácie. Je to veľká strata pre slovenské umenie a je nám to nesmierne ľúto. V mene súčasných a bývalých kolegov vyjadrujem rodine pána Letka, jeho priateľom a blízkym hlbokú a úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke! “ napísali k príspevku so smútočným parte.