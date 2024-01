Úmrtie Ivana Letka (†89): Prehovorila jeho dcéra... 5 dní bojoval na JIS-ke o život!

Ivan Letko (Zdroj: ČT)

Informáciu o úmrtí Ivana Letka priniesol v nedeľu večer na sociálnej sieti Facebook Činoherný klub Bratislava. „S hlbokým zármutkom sme dnes prijali správu, že nás navždy opustil náš patrón a stály návštevník našich predstavení, Ivan Letko,“ písalo sa v oznámení. Prvotné informácie hovorili o tom, že umelcovi zlyhalo srdce.

A najnovšie to Nový čas potvrdila jeho dcéra. „V sobotu som s ním bola v nemocnici naposledy. On sa nikdy na nič nesťažoval. Začalo sa mu to chrípkou alebo takou virózou. Začal mať teploty a kašeľ. Odišiel po pár dňoch na zastavenie srdca,“ vyjadrila sa Hanka. Do nemocnice ho previezli zo seniorcentra.

„Platil si miesto v seniorcentre, ale stále sa doň neodhodlal ísť. Ja som ho tam odviezla uplynulý pondelok, ale strávil tam len jednu noc a potom ho previezli do nemocnice. Od minulého utorka bol hospitalizovaný v nemocnici na Antolskej,“ prezradila ďalej a zaspomínala si aj na to, aký jej otec bol.

„Môj otec ako starý pán bol veľmi rodinne založený, bol láskavý. Ja bývam v Devíne, a tak sme sa tu rodinne stretávali. V posledných mesiacoch sa veľa prechádzal a lúštil krížovky. Veľmi rád sledovať v televízii šport. V novembri mu na starobu odišiel psík, čo niesol veľmi ťažko. Ale držal sa,“ dodala. Topky.sk vyjadrujú úprimnú sústrasť!

Ivan Letko s dcérou Hanou Letkovou