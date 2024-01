Zuzana Vačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Vačková popiera svoj vek! Skvelo vyzerá aj po päťdesiatke najmä vďaka tomu, že je vždy pozitívne naladená, poctivo sa o seba stará a stále je plná energie. Radosť do života jej prinášajú aj jej dve deti, syn Jakub, ktorý už z herečky spravil babičku, a o štrnásť rokov mladšia dcéra Maruška, ktorá by možno rada kráčala v maminých hereckých šľapajách.

Galéria: Vačková (54) stále vo forme: Veľké prsia, sexi plavky... Takmer ako od Mattela!





Zuzana si aj napriek množstvu práce dokáže nájsť čas na oddych a relax. Dovoleniek si dopraje viac za rok a okrem Slovenska si rada vychutná aj exotiku. Za socializmu to však boli iné dovolenky. S rodičmi chodievali stanovať a zažili aj dosť bizarné zážitky: "Raz sme prišli na ostrov Ráb do kempingu a nevedeli sme si nájsť miesto nikde pri mori. A zrazu sme našli usprostred pláže nádherné miesto a rozložili sme si tam stan. Až potom sme pochopili, prečo tam nikto nebol..." Vo videu sa dozviete aj druhý vtipný príbeh a tiež to, či by sa na stanovačku dokázala vybrať aj teraz. Bez luxusu, bez all inclusive a bez teplej vane.

Bizarné dovolenkové zážitky Zuzany Vačkovej: TOTO sa už NEZOPAKUJE! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)