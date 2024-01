Alena Heribanová sa zastavila v starnutí: TOTO je ten pravý RECEPT, nedá naňho dopustiť!

Alena Heribanová (Zdroj: Ján Zemiar)

Alena Heribanová je dlhoročnou tvárou verejnoprávnej televízie. Vždy usmiata a pozitívna moderátorka sa teší z úspešnej kariéry, naďalej pracuje na svojej relácii Anjeli strážni a neraz sa objavuje aj na mnohých kultúrnych podujatiach. Žije teda aktívny život, hoci už má nárok byť stoperecentnou dôchodkyňou.

Netúži už nič nerobiť a iba sa stretávať s rodinou a kamarátkami? „Chcem, ale nedá sa. Zase na druhej strane, stále mi je dobre s tou prácou a kým ľudia majú záujem, tak piánko idem ďalej. Ale samozrejme, nie je to s takým nasadením ako voľakedy, to už by som nedala.“

Stále sa však dokáže venovať aj trom vnúčatám a popri tom všetkom aj dobre vyzerať: „Niekedy sa to tak stane, že človek sa v tom starnutí zastaví. Mne sa to stalo okolo päťdesiaty. Dovtedy som normálne starla, aj som sa tým zaoberala, kde sa dá čo vyžehliť vyplniť, zreparovať…dnes sa už zďaleka nezaujímam o proces starnutia tak ako vtedy“. Teraz vníma každú vrásku ako smiech a radosť zo života a teší sa skôr z toho, že sa darí jej deťom a vnúčatám. Ale recept na večnú mladosť, na ktorý nedá dopustiť, predsalen má.

Alena Heribanová sa zastavila v starnutí: TOTO je ten pravý RECEPT