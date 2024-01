ROZCHOD prominentného GAY páru: Po nevere so ŽENOU… Ďalšie šokujúce odhalenia!

Matěj Stropnický je syn známeho českého politika Martina Stropnického. 40-ročný herec sa v roku 2017 prihlásil k homosexuálnej orientácii. Až donedávna bol jeho partnerom Dan Krejčík, pričom táto dvojica patrila medzi stabilné páry českého šoubiznisu. Pred niekoľkými rokmi dokonca zainvestovali do chátrajúceho zámku v Osečanoch, ktorý kúpili za 12-miliónov a spoločnými silami (a taktiež aj investíciami) ho začali pomaly rekonštruovať.

Lenže, vidina spoločnej budúcnosti je už len spomienkou. Postaral sa o to Matěj, ktorý Dana podviedol. Podľa českých médií bol svojmu partnerovi dokonca neverný so ženou. „Bolo to so ženou a Dan sa o tom dozvedel. Strašne ho to ranilo. S Matějom sa rozišiel a vrátil sa do Prahy. Daniel ho veľmi miloval. Aj to, aby si obstarali zámok, bol jeho nápad. Teraz sa mu zosypal svet," povedal nemenovaný zdroj pre český Blesk.

Nuž a slovám o zosypanom svete sa niet čo čudovať. Blesk najnovšie priniesol informácie, že Dan tohto do vzťahu zainvestoval skutočne mnoho. Život na zámku s jeho milovaným ho stál množstvo investovaných peňazí, no rovnako aj fyzické a psychické zdravie. Aby schátranú budovu dokázali zakúpiť a zrekonštruovať, Dan sa musel poriadne obracať. Svojho času dokonca skončil v rukách lekárov a na infúziách.

(Zdroj: Instagram )

Náročný bol vraj najmä prvý rok v Osečanoch. Podľa spomínaného portálu Dan v tom čase skúšal divadelnú hru Dánske dievča. Náročná rola a neustály stres mali za následok to, že v priebehu necelých troch mesiacov schudol neuveriteľných 18-kilogramov. Pár dní po premiére dokonca skolaboval a s mentálnou anorexiou skončil v nemocnici na infúziách a umelej výžive.

A jeho zdravotné problémy sa stále stupňovali. Nepridalo mu ani to, čo prežíval počas prvej zimy, kedy s Matějom bývali na zámku. „Mal som za sebou tretí zápal močového mechúra, permanentnú chrípku, bola mi príšerná kosa, a to aj napriek tomu, že som mal na nohách troje ponožky, dvoje tepláky, tričko, dve mikiny, sveter, čiapku, šál a bundu s kožuchom. Všetko v miestnostiach primŕzalo - kefka k umývadlu, uterák k vešiaku aj papuče k podlahe,“ opísal vo svojej knihe šokujúce momenty, ktoré pripomínajú reality šou o prežití v krutých podmienkach.

To, aby všetko zvládol, si vybralo svoju daň. „Pripadám si ako zombík. Veľa pracujem, v jednom kuse som v dabingu, skúšam v divadle jednu rolu za druhou a strachom z toho, že nebudeme mať na zámockú splátku a na život, prijímam všetky ponuky, čo sa naskytnú. Ak si beriete veľa práce za málo peňazí, čoskoro vám dôjde dych,“ hovoril Dan, ktorý robil všetko preto, aby ich s Matějom čakal život ako v rozprávke. Tá ale, žiaľ, vďaka nevere po pár rokoch nečakane skončila...

(Zdroj: Facebook)