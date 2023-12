Denis NALOŽIL Azrinmu EX: Ukrivdená baba… Bude ZÁPAS?’

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Farma 15 je síce už definitívne za nami, no dozvuky z toho, čo sa na nej dialo, pretrvávajú. Po tom, čo utíchli diskusie ohľadom finále, opäť ožila kauza, ktorá sa týkala vzťahu Denisa a Azry. Dvojicu si totiž podal jej ex Emil, ktorý sa pustil do svojho "soka". No a teraz sa k celej veci vyjadril aj Denis!

,,To, že mi to Azra nepovedala, bolo veľmi detinské. A ešte horšie je to, že sa vyspala s poštárom. Prečo som mu povedal poštár? Ja neviem. Najhoršie na celej tej Farme bolo to, že ten chlapec nevedel dôjsť a povedať mi: ,Vyku*oval som ti frajerku!‘ Nič to… Všetko dopadlo tak, ako má. Všetci ste videli ich pravú tvár," vyjadril sa Emil vo svojom videu, ktoré nedávno zverejnil na sociálnej sieti Instagram.

„Videli ste to, ako s ňou spáva a ako spolu spali ešte v ten večer, ako som tam bol. Úplne stačilo, aby prišiel, povedal mi to, ja by som si dal dole mikrofón, sadol by som si na somára a išiel domov. Nič to. Stalo sa,“ dodal Emil, ktorý zároveň naznačil, že by sa s Denisom pokojne postavil do ringu vo Fight Night Challlenge, aby si celú situáciu vyriešili "chlapsky".

Nuž a aktuálne sa slova chopil aj Denis. „Azra sa nevrátila k Emilovi. Emil robí videá na TikToku ako 15-ročná ukrivdená baba a robí si reklamu na tom, že dostal parohy. A ešte ma aj vyzýva do Fight Night Challenge? Veľmi rád by som chcel vidieť situáciu, že na to prikývnem, sedíme na tlačovke, okolo sedí Frayer Flexking, Rytmus, Attila Végh a spýtajú sa ho, že aký má so mnou konflikt," začal Denis v rozhovore pre denník pluska.sk

„A on povie, že mal som trojtýždňovú frajerku, išla do reality šou, tam si našla niekoho iného, ja som došiel s kyticou, nechala ma, tak som urobil video na TikTok.," pokračoval. „A teraz sa chcem ísť biť. Veď tam všetci umrú smiechom. On uveril dôchodkyniam na Facebooku, ktoré mu píšu, že si nájde lepšiu. Ale to nie je o Azre, ale to je o tebe chlapče, pretože si nezaujímavý," odkázal Emilovi Denis, z čoho je zrejmé, že do prípadnej výzvy zo strany Azrinho ex nepôjde.