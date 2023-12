DRASTICKÁ diéta známej Slovenky: Skoro mesiac LEN NA VODE... Takto sa to na nej podpísalo!

Alex Wortex (Zdroj: Jan Zemiar)

Alex Wortex je známa tým, že sa nestravuje tak, ako bežní ľudia. Mäso či mliečne výrobky by ste u nej hľadali márne. V domácnosti fungujú len na zelenine a ovocí. Influencerka je totiž vitariánka. Aktuálne sa však rozhodla, že sa dá na pôst, pri ktorom zregeneruje svoje telo. Mesiac chcela vyžiť len na vode. Zvládla 26 dní, keďže jej bolo už potom veľmi ťažko.

„Pôvodný plán bol 30 dní. Toto číslo prišlo za pochodu, keď telo stále v pohode fungovalo, povedala som si, že teda skúsim potiahnuť 30-tku, ale ak nie hocikedy som bola pripravená to skončiť. Posledné dni, pred koncom, som začala mať extrémne sucho v ústach, že mi ich až lepilo, najmä po zobudení a s tým aj takú nechutnú chuť, z ktorej mi bolo nevoľno. Začínalo sa to stupňovať a ja som tú chuť už nedávala. Mala som končiť v piatok, ale stopla som to v pondelok. Nebolo to v zásade nič závažné, ale nebolo mi z tej chute bohvieako a už som nejak tak vnútorne dospela k tomu, že nateraz mi stačilo,“ prezradila s tým, že celý pôst robila len zo zvedavosti.

„Robila som ho z čistej fascinácie a zvedavosti, či to moje telo zvládne a aký to bude mať na mňa efekt. Nemala som žiadne zdravotné problémy, takže z tohto hľadiska neviem porovnať, ale jedna vec by sa predsa len našla. Roky som mala na viečku takú veľkú stvrdnutú hrčku. Bežne sa to tuším vyrezáva, ale to u mňa nehrozilo, tak som si s ňou nažívala a dosť ma iritovala pri maľovaní sa a následne na fotkách. Pár dní po pôste "ožila", čelá zčervenela a nafúkla sa a potom zrazu úplne po dlhých rokoch zmizla,“ zverila sa svojim fanúšikom.

Diéta sa na nej aj poriadne podpísala. Schudla až 10 kíl, takže z pôvodnej váhy 52 kilogramov sa dostala až na 42. Prvé jedlo po 26 dňoch mala papáju, no tá jej neurobila najlepšie, a tak sa rozhodla pre stonkový zeler.