Bývalá farmárka sa nechala upraviť: HANBA... Vyzerá, akoby mala SVRAB!

Lucia Mokráňová, Martin Bagár a Kristi Dali (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Ak patríte medzi fanúšikov televíznych reality šou, meno Kristi Dali je vám určite povedomé. Táto sexica sa dostala do povedomia vďaka televíznej šou Farma, aktuálne je z nej úspešná podnikateľka, ktorú na sociálnej sieti Instagram sleduje takmer 80-tisíc fanúšikov. A tí teraz zostali poriadne prekvapení. Opäť sa nechala vylepšiť a... Aha, ako vyzerá!

Na tomto svete zrejme existuje len málo žien, ktoré sú so sebou absolútne spokojné. Väčšina z nich na sebe hľadá aj tie najmenšie chybičky krásy, no a tie, ktoré na to majú aj finančné prostriedky, s nimi neváhajú raz-dva zatočiť prostredníctvom rôznych skrášľovacích zákrokov. A Kristi nie je výnimkou.

(Zdroj: Instagram)

Tým, že fandí skrášľovacím zákrokom, sa nikdy netajila. A teraz podstúpila ďalší, konkrétne frakčné ošetrenie čela. A je to aj vidno. Na tvári má veľké červené škvrny, ktoré sa jej budú postupne hojiť. Momentálne ale stále vyzerá, akoby mala nejaký problém. To, že to nie je práve estetické, si uvedomuje i ona sama.

„Moje čelo sa dáva pomaličky dokopy, ale stále vyzerám, akoby som mala ekzém. Je to také troška nepríjemné, pretože keď niekam idem, nedávam si mejkap. Tak na mňa pozerajú a myslia si, či nie som nejaká infekčná, či nemám nejaký svrab alebo čo. Vyzerá to hrozne, prisahám, hanbím sa,” hovorí úprimne Kika, ktorá bude potrebovať ešte nejaký čas na úplné zahojenie. No už teraz sa nevie dočkať výsledného efektu.

(Zdroj: Instagram K.D.)