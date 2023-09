Herec z jojkárskej Nemocnice odhalil, že je GAY: Opísal svoje pocity pred COMING OUTOM!

Milan Peroutka sa vyrozprával zo svojich pocitov. (Zdroj: Jonáš Hrdý)

BRATISLAVA - Bol to pre mnohých obrovský šok, keď sa herec Milan Peroutka začiatkom júla prihlásil k homosexuálnej orientácii... A dokonca sa so svojím partnerom Dominikom Roubínkom (25) stihol aj oženiť. 33-ročný Čech, ktorý najnovšie zahviezdi aj v jojkárskej Nemocnici, sa aktuálne vyrozprával zo svojich pocitov pred coming outom!

Nová hviezda jojkárskej Nemocnice: Herec v lete odhalil, že je gay... Porozprával o svadbe! (Zdroj: Vlado Anjel)

Milan Peroutka slovenskému divákovi veľmi známy nie je. V českom šoubiznise sa však pohybuje prakticky od narodenia. Jeho otcom bol totiž bubeník skupiny Olympic Milan Peroutka a on sám je tiež úspešným umelcom – venuje sa herectvu, má vlastnú kapelu, dokonca niekoľko rokov moderoval Snídaně s Novou. A čoskoro sa objaví aj v jojkárskom seriáli Nemocnica.

V lete sa 33-ročný herec postaral fanúšikom o prekvapenie, keď sa rozhodol otvorene prehovoriť o svojej orientácii a odhaliť, že sa oženil so svojím priateľom Dominikom Roubínkom. Pred rokmi sa pritom vedelo o jeho vzťahu s kolegyňou Michaelou Doubravovou. Po tom, čo stretol svojho aktuálneho manžela, sa však Milan rozhodol, že viac nebude klamať ani sebe, ani verejnosti.

„No, tak najdôležitejšie je spoznať toho správneho človeka. To sa niekomu podarí skoro, niekomu neskôr a niekomu možno aj nikdy. Človek sa, samozrejme, tomu musí nejakým spôsobom otvoriť. U mňa to bola trošku zložitejšia cesta, ale našiel som ju a teraz som spokojný,“ priznal pre Topky.sk Peroutka.

A porozprával nám aj o svadbe. „Všetko bolo krásne, napriek tomu, že niekto písal, že nám "pršalo šťastie", "blízky zdroj z okolia", tak nám svietilo slniečko a ako sa hovorí, že svadba by mala byť ten najkrajší deň v živote, tak naozaj to bolo super. Mali sme tam krásnych priateľov, mali sme tam súkromie, dobré jedlo, hudbu, pitie, takže bolo to fakt nádherné,“ opísal nám herec.

(Zdroj: Jonáš Hrdý)

Práve pár dní po svadbe sa rozhodol vyjsť s pravdou von a svojim fanúšikom odhaliť, ako sa veci majú. Využil na to sociálnu sieť Instagram. „A ešte verím, že je veľa vecí, ktoré by som mohol a chcem k tomu povedať, napríklad práve preto, aby som priblížil tú tému práve pre tých, ktorí sa to snažia pochopiť, alebo aby som pomohol niekomu, kto to v sebe taktiež rieši, takže chcem o tom pokojne hovoriť,“ pokračoval Peroutka.

„A preto, že som hudobník, tak som sa rozhodol o tom hovoriť hlavne v pesničke a spievať a práve včera som natáčal videoklip, ktorý je taktiež o tejto téme a teším sa, keď bude vonku a určite vám ho potom rád predstavím,“ povedal nám počas rozhovoru. A pieseň aj s klipom je už zverejnená. Volá sa V bouři a spevák v nej opisuje svoje pocity pred coming outom.