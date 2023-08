Petrana vracia ÚDER Tomášovej frajerke: Po Marcelinom výbuchu... Fúúú, DRSNÉ slová!

Petrana Galatea Oráčová a Marcela Dolniaková (Zdroj: Ján Zemiar)

Petrana síce dlhú dobu držala "bobríka mlčania", no v posledných rozhovoroch bolo jasné, že už má všetkého dosť. Na Tomášovu adresu vysypala niekoľko nelichotivých vyjadrení, pričom ako jeden z najväčších problémov vnímala fakt, že Tomáš bol v kontakte s inými ženami. Tým mal prostredníctvom správ dávať najavo svoj záujem, no a medzi dotyčnými dievčatami bola údajne aj Marcela, ktorá spoločne s Petranou počas šou súťažila o jeho srdce. Počas rozhovoru v podctaste SNAMI z Petrany vyšlo niekoľko vyjadrení, ktoré Tomáša uvrhli do pomerne zlého svetla.

A jeho aktuálnej priateľke Marcele to nedalo a svojho vyvoleného si prostredníctvom komentárov na sociálnej sieti zastala. „Štyri mesiace po rozchode v každom jednom podcaste zhadzovať niekoho, o kom tvrdila že ho ľúbi... Každá minca má dve strany, ja už iba čakám, kedy sa Tomáš vyjadrí, aby ľudia pochopili udalosti, ktoré sa diali a ako slečna vo vzťahu fungovala. Ale v tomto prípade Tomáš ostal gentlemanom a ich vzťah radšej nevyťahuje verejne," nahnevala sa temperamentná tmavovláska. Podľa nej už Petrana skrátka nemá čo rozoberať a snaží sa len upútať pozornosť.

„Ale tak chápem, už nie je o čom rozprávať v podcastoch okrem Onlyfans a bývalom vzťahu, aby boli kliky. Petranka, skús sa už posunúť a rozprávať o svojich plánoch do budúcna a živote, čo žiješ teraz, alebo to nie je natoľko zaujímavé ako to, že sa mi Tomáš ozval na konci vzťahu, lebo si fungovala ako si fungovala? Je to medzi vami, ja ťa verejne zhadzovať nejdem, ale už to trošku hrotiš. Nemyslíš?" Odkázala Marcela Petrane.

A tá na svoju reakciu nenechala dlho čakať. V príbehu, ktorý zverejnila na sociálnej sieti Instagram, dokonca uviedla aj to, že Tomáš sa mal nepekne vyjadrovať na margo viacerých účastníčok šou Ruža pre nevestu. „Každé vyjadrenie - až do posledných dvoch podcastov - som sa vyjadrovala neutrálne alebo pozitívne. Aj keď som naozaj chcela povedať, ako to naozaj bolo. Na festivale som aj tento slečne povedala, že ešte jeden podcast bude," vysvetľovala Petrana s tým, že Marcelu osobne varovala.

To, že rozpráva o tom, čo prežila, vraj ako zhadzovanie svojho bývalého priateľa vôbec nevníma. „Zhadzovanie a rozprávanie o mojich zážitkoch, sú dve rozdielne veci," vydrila sa a Marcele poslala jasný odkaz. „Verím, že ti porozprával o mne všeličo. Keď sme boli spolu, tak porozprával "krásne" veci aj mne. O tebe a iných účastníčkach," vysypala zo seba Petrana, ktorá dodala, že o tejto téme nerozpráva preto, lebo nemá čo iné riešiť a už vôbec jej nejde o to, aby mala materiál na príspevky na sociálnych sieťach.