Old School Brothers 15 rokov po VÝHRE v Talente: Predstavili UNIKÁT… Na TOTO museli DOZRIEŤ!

BRATISLAVA - Old School Brothers sa do povedomia verejnosti dostali v roku 2008, kedy zahviezdili v šou Slovensko má talent... Ako prvá tanečná skupina na svete ju vtedy aj vyhrali. Odvtedy uplynulo už 15 rokov a tanečníci na seba upozorňujú opäť. V spolupráci so speváčkou Barborou Švidraňovou (35) vznikol unikát, na ktorý museli dozrieť!

Keď sa Old School Brothers pred 15 rokmi objavili v Slovensko má talent, svojimi pohybmi všetkých ohromili. Šou vyhrali a odniesli si výhru 100 tisíc eur. Úspechy však žali aj v zahraničí - tanečník Miroslav Bruise Žilka sa dostal do TOP 10 rakúskej šou Die Grosse Chance, TOP 10 nemeckej súťaže Das Supertalent a semifinále poľského Mam Talent.

Aktuálne sa spolu s ďalšími tanečníkmi Old School Brothers venuje mladým talentom a súčasne vystupujú s vlastnou šou nielen doma, ale aj v zahraničí. No najnovšie na seba skupina upozorňuje nedávno vydanou novinkou, ktorá na Slovensku nemá obdoby - vydali pieseň v spolupráci so speváčkou Barborou Švidraňovou, v ktorej má spomínaný Bruise aj rapový part.

„My sme primárne vždy vystupovali na nejakých známych interpretov, robili sme si vždy hudobné mixy a ako sa hovorí, niekedy človek musí dozrieť k niektorým veciam a prišlo to práve teraz. Čo si myslím, že nikdy nie je neskoro a vytvorili sme autorskú vec, ktorá je... Je to unikát,“ opísal novinku tanečník Žilka. Videoklip sa natáčal v New Yorku.

„No kde by to bolo lepšie, ako tam, kde sa zrodil hip-hop, takže išli sme priamo na New York a myslím, že sme spravili dobrú vec,“ dodala tanečnica Nikol. Zábery vznikli na Timesquare či v metre a práve tam sa museli pasovať s menšími komplikáciami. „Lokácie, ktoré sme si tam vytipovali, tak všetko dobre fungovalo, akurát v metre bol trošku menší problém, keď sme točili, taký technický, ale inak všetko bolo super,“ dodal Bruise.

