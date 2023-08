Plačkovej vypadli zuby: Ukázala sa štrbavá!

Zuzana Strausz Plačková (Zdroj: Ján Zemiar)

Podnikateľka Zuzana Strausz Plačková sa netají svojimi vylepšenia. Podstúpila rôzne zákroky, aby sa vo svojom tele cítila lepšie. V minulosti si nechala spraviť aj zuby pre žiarivý hollywoodsky úsmev. Avšak, včera sa jej s nimi prihodila nečakaná situácia!

Počas jedenia jej totiž vypadli 3 predné. Zubári jej už predtým odporúčali istú "prerábku", no Plačková s tým chcela ešte počkať. „Dobre vedeli, že prečo mi majú ísť prerábať zuby a ja že to má čas, no má, áno," začala s ironickým podtónom.

„Dojdeš domov, po celom dni extrémne hladný, dáš si prvé sústo a čo sa stane," pokračovala a ukázala sa na kameru štrbavá. Okamžite nasadla do auta a mala namierené za odborníkmi. „Nech mi zachránia môj krásny žiarivý biely úsmev, j*bli mi zuby," dodala s humorom.

Sama na sebe sa pobavila a nebrala to tragicky. O pár hodín na to sa už s fanúšikmi podelila videom, na ktorom bola zase taká, ako predtým. „No a ja už mám zúbky hotové, môžem sa ísť najesť," poznamenala na záver.

