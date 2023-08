Známej Slovenke sa čoskoro narodí dcéra: Poznáme TERMÍN a meno… S manželom vybrali TAKÉTO!

Slovenskej speváčke sa čoskoro rozrastie rodina! (Zdroj: pixabay.com)

Známej Slovenke sa čoskoro rozrastie rodina: Poznáme meno aj termín pôrodu! (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenskej speváčke Dominike Jurene Starej, ktorú môžete poznať zo súťaže SuperStar, sa čoskoro rozrastie rodinka o ďalšieho člena. K ich synčekovi Miškovi onedlho pribudne aj sestrička. Na bábätko sa s manželom veľmi tešia. Svojho prírastku sa dočkajú na prelome septembra a októbra.

„Dajme tomu že v tom októbri, pretože ja budem musieť mať plánovanú sekciu kvôli tomu, že medzi prvým a druhým pôrodom nemám dva roky. A aj kvôli tomu, že ten prvý pôrod bol taký komplikovaný a nebolo mi odporúčané rodiť prirodzene, mám úzku panvu, takže ktovie koľko bude mať malá. Miško mal skoro 3,5 kg, pred termínom sa narodil, takže uvidíme. Ja tak počítam, že ten začiatok októbra už by mohla byť na svete, teda dúfam,“ vyjadrila sa.

Dominika Jurena Stará (Zdroj: Ján Zemiar)

Samozrejme, ako to už býva zvykom, s manželom sa rozprávali aj o mene, ktoré ich dcérka dostane. Bolo to však oveľa náročnejšie ako pri prvom tehotenstve. „Bola to dlhšia cesta ako k Miškovi. Miško bol jasný. Mne sa meno Michal páči tak či tak, bez ohľadu na to, či môj muž sa volá Michal, alebo sa nevolá Michal," povedala Dominika pre Topky.sk.

Nakoniec sa však zhodli. Ak by ste čakali niečo exotické či zahraničné, ste na omyle! „Ale teraz máme vybraté meno. Síce bolo ich viacej, ktoré sa nám páčili. Išli sme takou vylučovacou metódou, ale je zo slovenského kalendára, takže je to slovenské meno,“ dodala s úsmevom.

„Veľmi sa nám páčila Lýdia, Eliška a Miškovi by sa páčila Emka. Nakoniec však vyhral úplne iný favorit a meno si zatiaľ nechám pre seba, tak ako sme to spravili aj pri Miškovi a keď sa malá narodí, samozrejme sa to všetci dozvedia,“ prezradila nám aj svojich favoritov s tým, že to bude slovenská klasika. To, ako Dominika zvláda horúčavy v tehotenstve, sa dozviete už v rozhovore vyššie.