ŠKRT cez rozpočet pre slovenskú speváčku: Kvôli tehotenstvu musela RUŠIŤ dohodnutú prácu!

Dominika Jurena, kedysi Stará, mala na tento rok veľké plány so svojou speváckou kariérou. Opäť chcela začať nahrávať piesne, no osud to zariadil inak. Bývalá superstaristka totiž ostala tehotná so svojím druhým dieťatkom, ktorého sa už nevie dočkať. A tak išla práca bokom.

„Tak ja som tento rok už mala aj také plány, mala som aj niečo rozbehnuté. V decembri som riešila nejaké veci ohľadne nahrávania a taký marec, apríl, že nech na leto je to vonku,“ prezradila pre Topky.sk. Rozhodla sa ale užiť si naplno tehotenstvo a zároveň aj materstvo, keďže je mamou 16-mesačného synčeka Miška.

„Vo februári som všetkých odvolávala, že teda nič sa nebude nakoniec diať, pretože som tehotná a asi to nemá úplne význam,“ pokračovala. No a keďže rušila dohodnuté spolupráce, dá sa povedať, že to bol aj istý škrt cez rozpočet. „Hej, ale taký príjemný,” zhodnotila pozitívne.

„Som si tak povedala, som na materskej dovolenke, tie deti budú takéto malinké len raz. Vidím, ako mi Miško rastie pred očami, keď si pozerám fotky, aký bol v decembri a aký je teraz. Ja mám doma úplne iné dieťa, ako som mala na Vianoce. Ja si to chcem užiť, mne to nikam neujde, nič mi neutečie,“ dodala.

