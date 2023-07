Šokujúce PRIZNANIE známej SuperStaristky: Obrovská obeta rodiny… TOTO urobili, aby mohla ísť na kasting!

V 16-tich rokoch sa Dominike Starej podarilo zahviezdiť v markizáckej šou SuperStar. Odjakživa vedela, že sa chce venovať práve spevu. No a odvtedy ubehol už naozaj dlhý čas. Teraz si pre nás zaspomínala práve na svoje začiatky.

Na toto obdobie má len pozitívne spomienky. „Ja keď vidím nejaké upútavky, že sa chystá nová časť alebo sú upútavky, že už beží, tak si vždy spomeniem, že to bolo naozaj pekné obdobie. Bol to pre mňa taký štart, ku tomu všetkému,“ prezradila nám v úvode. Mnohých však možno prekvapí, že jej rodina musela pre ňu spraviť obrovskú obetu, aby mohla vôbec na kasting prísť.

„Ja už keď som videla prvú, mala som asi 11 rokov vtedy, venovala som sa spievaniu, chodievala som na súkromné hodiny spevu a vždy som vedela, že spievať chcem, lebo to mám strašne rada. Vtedy som mamine hovorila, raz tam na tom pódiu budem stáť, a tak sa všetci zasmiali, dobre máš 11, bohvie, či vtedy bude ďalšia,“ povedala a pokračovala vo svojom príbehu.

„Keď som videla, že prvá Česko Slovenská SuperStar sa chystá, to bolo vtedy prvýkrát, keď som sa vlastne vekovo kategorizovala, lebo to bolo tuším od 16-tich, tak vtedy mi to prišlo také reálne, lenže... Mali sme odletieť na dovolenku v čase kastingov, tak ja som sa rovno na tri zo štyroch prihlásila a nakoniec sme museli prekladať dovolenku, aby som sa dostala do toho bratislavského, no a sen sa splnil,“ šokovala svojimi slovami.

V súťaži sa jej aj napriek silnej konkurencii podarilo umiestniť na úctyhodnom treťom mieste. Jej speváckymi kolegami boli napríklad víťaz Martin Chodúr, Miro Šmajda, Monika Bagárová či Jan Bendig. Po súťaži sa Dominike otvorili dvere do sveta. Dostala lukratívnu ponuku od hudobného producenta, ktorý spolupracoval aj s Whitney Huston. To, aké to pre ňu bolo a s kým každým sa v Amerike stretla, sa dozviete v rozhovore vyššie.