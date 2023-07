Český spevák sa zosypal: Vnučka zomrela pri pôrode... Plač v pohrebnom ústave!

Galéria fotiek (2) Ladislav Křížek

Zdroj: Óčko

PRAHA - Nikdy na to nezabudne! Spevák Ladislav Křížek si už navždy bude v sebe niesť smutnú spomienku na vnučku, ktorá zomrela pri pôrode. Celá rodina sa vtedy zosypala a všetko zariaďoval práve on. No potom to zložilo aj jeho samého...