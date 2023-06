Slovenská speváčka PROTI domácim pôrodom: Synovi išlo o ŽIVOT... Zamotaný v pupočnej šnúre!

Bývalá superstaristka Dominika Jureňa (kedysi Stará) vo februári minulého roka priviedla na svet vytúženého chlapčeka. Tehotenstvo mala bezproblémové, no pôrod bol veľmi dramatický. V minulosti sa síce podelila už o to, že musela podstúpiť akútnu sekciu, no teraz opísala presné detaily z pôrodnej sály.

Jedna z jej fanúšičiek sa jej totiž opýtala, aký má názor na to, keď sa žena rozhodne priviesť na svet svoje dieťatko v domácom prostredí. V tomto má však speváčka jasno a hovorí absolútne nie! Samozrejme priznala, kvôli čomu je zásadne proti.

Sama pozná ženy, ktoré rodili doma a neodsudzuje ich, pretože každý má právo slobodne sa rozhodnúť. Ona má však iný názor. „Ja to však beriem tak, že kvôli vlastnému pohodliu by som mohla potenciálne ohroziť svoje dieťa,“ uviedla a presne vie, o čom hovorí.

„Mala som úplne bezproblémové tehotenstvo a mala som rodiť prirodzene. Pôrod sa aj rozbehol, všetko bolo super až na to, že som sa vyše 12 hodín neotvárala, malému klesali ozvy, neskôr sa zistilo, že je totálne zamotaný v pupočnej šnúre (3x okolo hlavy, ramená a nohy) a mal zelenú plodovú vodu, takže musel ísť akútne von,“ opísala chvíle strachu.

„Čo by spravila dula pri domácom pôrode?“ opýtala sa. „Predpokladám, že by ma buď prehovárala, že rodiť aj 72 hodín je úplne ok a mám myslieť pozitívne, alebo ak by správne vyhodnotila situáciu, okamžite by volala záchranku. Lenže Miškovi šlo doslova o život a rozhodovali minúty, ak nie sekundy,“ dodala s tým, že je tu jej synček živý a zdravý len vďaka lekárom, ktorí zakročili včas. Dominika nechce ani pomyslieť na scenár, ak by v tej situácii trvala na prirodzenom pôrode či rodila doma.