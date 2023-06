Vďačia im za výchovu aj za podporu: Politici verejne vybozkávali svojich oteckov, takto trávili populárny sviatok!

Galéria fotiek (11) Politici tiež oslavovali sviatok dňa otcov.

Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar, Ramon Leško

BRATISLAVA - Deň otcov je nevyhnutná, každoročná tradícia, ktorá neobchádza ani našich politikov. Tí sa aj počas tohto roka rozhodli im zablahoželať to najlepšie a ideálne na sociálnej sieti, kde ten-ktorý pozdrav okorenili aj fotografiou so svojimi blízkymi. Inak tomu nebolo ani tento rok, kedy sa sviatok rozhodli osláviť viacerí konzervatívni, no aj liberálne zmýšľajúci politici.