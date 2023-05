Ďurovčíkovej nečakané KOMPLIKÁCIE pred premiérou: Oživili bolestivú spomienku!

Obnovená premiéra muzikálu Na skle maľované nadchla všetkých prítomných divákov. Tí odmenili fenomenálne výkony hercov búrlivým potleskom a ováciami. Dokonalá bola aj Barbora Ďurovčíková, ktorá stvárnila postavu Aničky. Diváci so zatajeným dychom sledovali jej výkon a ani len nemali tušenia, že pár dní pred tým prišla herečka o hlas.

„Nechcela som to moc spomenúť, le som hrdá na doktorov. V pondelok som ochorela. Ale tak, že som stratila hlas, a to sa mi málokedy stáva. Som rada, že som to zvládla,” uviedla Barbora. „Niekde vnútri v nás to je, že sa človek dokáže naštartovať tak, aby to šlo. Som za to vďačná a aj za to, že sa obnovilo toto predstavenie,” dodala.

Ďurovčíková účinkuje vo viacerých predstaveniach. Keď sa pred pár rokmi po všetkých konkurzoch dostala do muzikálu Na skle maľované, bola to jej prvá väčšia príležitosť. „Vtedy mi dva dni pred premiérou nechtiac kopli do kolena. Skončila som na operačnej sále a trištvrte roka som nehrala, lebo som musela byť bez pohybu,” zaspomínala si na náročné obdobie Barbora, pre ktorú je muzikál Na skle maľované taký srdcu najbližší. Chcete vedieť prečo? Zistíte to v rozhovore.

VIDEO: Rozhovor s Barborou Ďurovčíkovou.