NÁVRAT legendárneho muzikálu Na skle maľované: Fenomenálne výkony odmenili diváci búrlivým potleskom!

Kultový slovenský muzikál v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka má za sebou obnovenú premiéru. O toto predstavenie je medzi fanúšikmi mimoriadny záujem. K májovým a júnovým termínom boli preto najnovšie pridané aj septembrové a jeden novembrový termín.

Ústrednú postavu v muzikáli - Jánošíka stvárnil mimoriadne talentovaný Janko Slezák, ktorý divákom počas predstavenia neraz vyrazil dych. Ten sa v rozhovore po premiére netajil tým, že sa cíti skvele. Zaujímalo nás tiež, či počas dňa pociťoval nejakú trému. „Ja to mám pred každým predstavením. Nie je to ani tréma, ale skôr pocit zodpovednosti. Že to na vás nejakým spôsobom stojí, visí, padá a spoliehajú sa na vás. Je to také chvenie, že aby to dobre dopadlo,” povedal nám.

VIDEO: Rozhovor s Jankom Slezákom po obnovenej premiére muzikálu Na skle maľované.

Okrem Slezáka na pódiu excelovali aj fantastickí tanečníci Slovenského divadla tanca, či iné známe tváre. Spomenúť možno Barboru Ďurovčíkovú, Martina Hudeca, či Kristínu Vreckovú a Zuzanu Vačkovú.

Tá mala v muzikáli Na skle maľované svoju premiéru. „Som unavená, vyčerpaná, ani neviem ako to vlastne celé zbehlo, ale som veľmi šťastná, lebo som sa nevedela dočkať divákov. Veľmi som sa tešila na reakcie, na smiech, potlesk, na tú odozvu,” povedala nám v rozhovore Zuzana, ktorá stvárnila postavu anjela.

Prítomní diváci odmenili hercov búrlivým potleskom a pri záverečnej klaňačke bol na nohách hádam každý.