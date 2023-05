PORNO herec z Búrlivého vína: Spieva o zneužívaní detí v cirkvi… Po tvári mu steká semeno?!

BRATISLAVA - Jakub Lorencovič (33) sa do povedomia verejnosti dostal vďaka markizáckemu seriálu Búrlivé víno. No tak, ako rýchlo jeho hviezda zažiarila, tak pred 10 rokmi aj zhasla. Verejnosť totiž obletela informácia, že mladík nafotil sériu erotických fotiek a účinkoval v gayporne. Markíza ho preto zo svojho počinu vyškrtla. Roky o ňom nebolo počuť. Aktuálne sa však hlási o slovo s poriadne kontroverznou piesňou - spieva o zneužívaní detí v cirkvi a... V klipe mu po tvári steká semeno?!

Jakub Lorencovič si vďaka markizáckemu seriálu Búrlivé víno získal takmer okamžite prívlastok sexsymbol. Dlho však v tejto pozícii nezotrval. Na verejnosť sa totiž dostala informácia, že mladík nafotil sériu erotických fotiek a účinkoval vo filmoch pre dospelých s homosexuálnou tematikou.

V roku 2011 získal aj titul Muž roka, no po prevalení aféry mu ho zobrali a organizátor súťaže sa dokonca rozhodol s celým projektom skoncovať. „Som celou situáciou znechutený. Ďalší ročník slovenskej časti Muža roka tak už nebudem organizovať,“ vyjadril sa vtedy David Novotný.

Od škandálu uplynulo celých 10 rokov a za ten čas herec na seba veľmi neupozorňoval. Aktuálne sa však opäť hlási o slovo. A to s poriadne kontroverznou záležitosťou. Vydal totiž pieseň, ktorú napísal na tému zneužívania maloletých v cirkvi.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Youtube

„Čierny prach padá na oltár, slzy, strach, nemá tvár,“ opakuje sa v piesni. „Zastal čas, volám o pomoc, biely vlas, nech už skončí noc,“ znie celý text piesne, ktorý je poskladaný presne zo 17 slov, hoci skladba má viac ako 3 minúty.

Z tých by navyše len málokto vyčítal, že pieseň je písaná na tému zneužívania maloletých v cirkvi. Sám Lorencovič to však uvádza v popise videa na portáli Youtube. „Videoklip k piesni Serva me na tému zneužívania maloletých v cirkvi,“ píše sa tam.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Youtube

Aj samotný videoklip stojí za pozornosť. Herec tam zviazaný lanom, bez rúk pojedá narodeninovú tortu pre 10-ročné dieťa. Následne je tam obalený potravinovou fóliou, no a tému cirkvi tam obsiahol neónovým krížom. Na záver sa divákom naskytne pohľad na Jakuba, ktorému po tvári a hrudníku steká biela tekutina, ktorá pripomína mužské semeno.

Slová sú v tomto prípade asi zbytočné. Pozrite si videoklip nižšie!