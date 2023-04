1. Kollárova mamička, modelka bez gatiek a... SEXI moderátorka ukázala zadok!

BRATISLAVA - Tak už aj druhý deň Bratislavských módnych dní je za nami! Tohtoročná jarná edícia sa niesla v duchu elegancie. Prehliadku si nenechala ujsť ani prvá mamička Borisa Kollára, ktorá prišla podporiť svoju dcéru Alexandru. Pozvaným hosťom však nebola naservírovaná len dávka módy a vkusu, ale mohli sa kochať aj niečím iným. Na móle to poriadne vrelo vďaka dvom modelkám, ktoré ukázali viac než dosť!

Milovníci módy si prišli znovu na svoje. V moderných priestoroch jednej z bratislavských galérií sa včera konal druhý a zároveň aj posledný deň Bratislavských módnych dní. Jarná kolekcia zaujala nejedného človeka, ale nie len tá! Na móle bolo totiž poriadne horúco. Postarali sa o to dve modelky, ktoré ukázali aj to, čo nemali. Jedna prišla bez gatiek a druhá... Fúú, to boli nezbedné šaty.

Stálicou BMD je návrhárka Jana Pištejová, ktorá si za tie roky vytvorila aj základňu modeliek. Jednou z nich je Dominika Ducová, ktorá vyzerá na móle zakaždým famózne. Inak to nebolo ani tentokrát. Ale ups... Moderátorka predvádzala biele elegantné mini šaty a pri tom, ako sa chcela otočiť a zapózovať fotografom, sa jej zdvihol spodný diel. Fotografi a všetci prítomní hostia tak videli aj to, čo nemali. Dominika ale ukázala, že skrýva pod šatami top postavu!

Pozornosť nechýbala ani jednej z modeliek, ktorá predvádzala naozaj rafinovaný kúsok. Nemohla mať totiž pod ním nohavičky, keďže rozparok jej siahal až tesne nad bedrá. Ak by sa jej šaty náhodou vymkli spod kontroly, nemuselo to dopadnúť dobre!

Počas druhého dňa na móle nechýbala ani skúsená modelka Alexandra Horňáková, prvá dcéra multiotecka. Borisa Kollára A keďže náš predseda vlády je momentálne mimo Slovenska, tak Sašku prišla tentoraz podporiť jej mama Stanka Horňáková. Tá sa v spoločnosti veľmi neukazuje, ale keď už, tak jej to naozaj pristane!

Dvojdňový maratón Bratislavských módnych dní je úspešne na konci. Ako to tam vyzeralo a kto prišiel podporiť túto udalosť, nájdete v našej galérii.