Malá NEHODA nevesty z Markízy, SEXI Schindlerová a 4. dcéra Kollára na móle... AHA, ako vyrástla!

Nadšenci módy si nenechali ujsť ani tohtoročný, už 18. ročník Bratislavských módnych dní. Kolekcie talentovaných módnych návrhárov si prišlo pozrieť mnoho známych ľudí zo sveta šoubiznisu. Módna prehliadka sa tentoraz nekonala v Historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky, ale presunula sa do oveľa modernejších priestorov.

Na móle sa objavilo mnoho skúsených modeliek zo súťaže Miss Slovensko, ale nechýbali medzi nimi aj známe mená z iných oblastí. Napríklad speváčka Martina Schindlerová, ktorej to nesmierne pristalo. Vyžaroval z nej sexepíl a na bývalej superstaristke bolo vidieť, že si pozornosť užíva. Martina je príkladom toho, že aj dvojnásobná mamička môže byť extrémne sexi. Veď pozrite!

Galéria fotiek (7) Martina Schindlerová

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (7) Martina Schindlerová

Zdroj: Ján Zemiar

Nebola však jediná, ktorá strhla na seba pozornosť. Podarilo sa to aj Petrane zo šou Ruža pre nevestu. Nie však dokonalým lookom, ale niečím úplne iným. Markizáckej neveste sa totiž počas predvádzania svadobných šiat stala menšia nehoda. Ako sa pohybovala po móle, ramienko na šatách ju prestalo poslúchať a zošuchlo sa jej. Nechýbalo veľa a táto nehoda nemusela skončiť dobre! Avšak Petrana to zachránila a cestou do zákulisia bolo už všetko v poriadku.

Galéria fotiek (7) Petrana z Ruže pre nevestu

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (7) Petrana z Ruže pre nevestu

Zdroj: Ján Zemiar

V hľadisku nechýbala ani Andrea Heringhová, ktorá na podobné akcie už príliš často nechodí. Tentoraz však urobila výnimku, pretože sa jej dcéra Sara Zoe, ktorú má s predsedom vlády Borisom Kollárom, ukázala na móle v úlohe modelky. Sara vyrástla naozaj ako z vody a je krásna po maminke. Obidvom to veľmi pristalo!

Galéria fotiek (7) Sara Zoe, dcéra Borisa Kollára

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (7) Andrea Heringhová s dcérou

Zdroj: Ján Zemiar

Rozhodne sa bolo na čo počas prvého dňa Bratislavských módnych dní pozerať. V našej galérii vyššie si môžete pozrieť, kto si tento večer nenechal ujsť a ako to pozvaným hosťom pristalo.