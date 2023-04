Patrasová konečne PREHOVORILA o problémoch s ALKOHOLOM: Ostré slová... Môže za to MILENKA jej manžela!

PRAHA - Život Dagmar Patrasovej (66) by sa dal označiť ako jeden veľký škandál. Teda, aspoň za posledné roky. Odkedy si jej manžel Felix Slováček našiel milenku, nie je mesiaca, čo by herečku nerozoberali české médiá, ktoré pomerne často prinášajú informácie o tom, že Dáda opäť prestrelila. Pomerne nedávno sa objavila v televízii Nova, kde pôsobila, akoby bola pod vplyvom alkoholu a už dlhšie sa hovorí o tom, že má problémy s pitím. No a teraz...

Začiatkom marca Dagmar prijala pozvanie do relácie Raňajky s Novou. Pred kamery sa ale posadila v takom zvláštnom stave, že si mnohí mysleli, že je opitá. Po zmätočných reakciách na jej výstup prišlo k tomu, že sa rozhodla obhájiť.

Celé Dádino účinkovanie totiž pôsobilo veľmi rozpačito. Herečka sa pred kamery dostavila opuchnutá, hovorila zmätene a miestami ťažko hľadala slová. Zdroj z televízie ju vtedy dokonca obvinil, že bola opitá a rovnako to vnímali aj diváci.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Nova

To ale Patrasová absolútne poprela a tvrdila, že za jej stav mohla chrípka. „K tomu, čo sa píše, len toľko, že som do Novy išla s chrípkou a horúčkou. Moja chyba. Kto chce psa biť, vždy si palicu nájde. Nemala som tam chorá chodiť,“ povedala vtedy herečka pre český portál extra.cz. Lenže za sebou má už niekoľko škandálov v spojitosti s alkoholom, opitú je neraz prichytili aj české médiá, no a k tomu, že má problém so závislosťou, sa už niekoľkokrát vyjadroval aj Felix Slováček, ktorý tvoril dlhé roky pár s Luciou Gelemovou. A práve ona má byť za tým, čo o Dáde jej (ešte stále) manžel hovorí.

K celej veci sa teraz vyjadrila v rozhovore pre český Blesk. „Nemala som tam vôbec chodiť. Bola som na liekoch, pretože som mala dlhotrvajúcu chrípku. Takže áno, dá sa povedať, že som bola pod vplyvom. Akurát že pod vplyvom liekov, nie alkoholu,“ vysvetľovala znova celú nešťastnú situáciu s televíziou Nova. To, že ju z pitia alkoholu opakovane obviňoval jej manžel Felix, kladie za vinu Gelemovej, ktorá s ním podľa Dády manipulovala. Hudobník bol vraj pod jej vplyvom a o Patrasovej hovoril presne to, čo Lucie Gelemová chcela.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Ján Zemiar,

A ako to medzi manželmi vyzerá po Felixovom rozchode s milenkou? „Podala som žiadosť o rozvod, Felix ma prinútil, aby som to stiahla a sľuboval a sľuboval. Myslím, že sa poučil, pretože na to veľmi doplatil. Po rozchode s tou pani mal obdobie, keď na tom bol nervovo veľmi zle, veľmi ho to zasiahlo. Snažila som sa mu pomôcť,“ tvrdí herečka, pričom si vraj k sebe s Felixom opäť našli cestu. „My sa s Felixom nehádame, dôležité je, ako kto pojme napríklad nejaký problém, v podstate sme momentálne v pohode,“ dodala Dáda.