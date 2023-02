Tomáš Maštalír o EROTICKÝCH scénach: Je to súčasť mojej práce, ale… V TOMTO prípade by ohrnul nosom!

Obľúbený slovenský herec Tomáš Maštalír je obsadzovaný do veľkých projektov – väčšinou sú to hlavné úlohy a niet sa čomu čudovať. Svoje herecké umenie hojne predvádza na doskách, ktoré znamenajú svet, ale aj na pľaci pred kamerou.

Galéria fotiek (14) Tomáš Maštalír

Zdroj: Ján Zemiar

Aktuálne hviezdi v markizáckej novinke s názvom Klamstvo. Na premiére v poradí už tretieho tohtoročného seriálového esa sme nechýbali ani my a Tomáša sme sa rozhodli spýtať aj na pikantnejšie otázky. Veď je vnímaný ako lámač ženských sŕdc a jeho postavy sa potýkajú aj s intímnejšími scénami.

Galéria fotiek (14) Monika Horváthová a Tomáš Maštalír v markizáckom seriáli Klamstvo

Zdroj: TV Markíza

Aktuálne je v spomínanej novinke jeho partnerkou Monika Horváthová. „Pred kamerami sme sa s Monikou stretli prvýkrát, ale máme už niečo spolu odohraté v divadle, takže sa poznáme v podstate už dosť dlho, ale v takomto hereckom vzťahu sme sa ešte nestretli a myslím, že tá spolupráca bola v pohode a dúfam, že nám divák uverí,“ povedal Tomáš v úvode rozhovoru pre Topky.sk.

A ako to už býva zvykom, nechýbajú ani už zmienené odvážnejšie klapky, kedy to medzi nimi poriadne iskrí. „Keď je to v príbehu potrebné, tak celkom prirodzene, ako aj ja a všetci a každý účastník má pocit, že to tam patrí. Keby to tam nepatrilo a malo by to byť len na efekt, tak človek akože trochu vrtí nosom, či to tam naozaj treba alebo nie,“ poznamenal herec otvorene, čím dal najavo, že je pre neho určite dôležité opodstatnenie takejto scény.

Galéria fotiek (14) Monika Horváthová a Tomáš Maštalír v markizáckom seriáli Klamstvo

Zdroj: TV Markíza

Samozrejme, pristupuje k tomu ako profesionál a so všetkou zodpovednosťou. „Máme na to inú optiku ako bežný nezainteresovaný divák. Aj to je súčasťou našej práce,“ dodal umelec.

To, ako sa s tým popasoval v strhujúcej dramatickej novinke Klamstvo, môžete sledovať aj vy na TV Markíza a v predstihu na Voyo a v našom rozhovore vyššie sa dozviete viac aj o Tomášových začiatkoch a nielen to.