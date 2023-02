Známa moderátorka (54) sa poriadne ODVIAZALA: Na Českom plese ukazovala ZADOK... Ehm, to sú plavky?!

PRAHA - Len týždeň po Česko-Slovenskom plese sa na rovnakom mieste - v Obecnom dome v Prahe - konal aj Český ples. A aj ten bol prehliadkou krásnych rób. Väčšina bola elegantná a decentná, no niektoré dámy stavili aj na extravaganciu. Takou bola aj známa moderátorka Hanka Kynychová (54). Všetkým v spoločnosti totiž ukazovala nielen hlboký výstrih, ale aj zadok. Vyzerala, akoby mala na sebe len plavky!

Dlhá sukňa, výstrih na hrudníku či na chrbte, rozparok... Niektoré dámy majú zrejme dojem, že plesové róby sú na jedno kopyto a už nie je nič, čím by dokázali ohúriť. To by zrejme vysvetľovalo dôvod, prečo si na seba dajú čosi, čo už s večernou róbou ani nemá nič spoločné.

Do takejto kategórie po novom spadá aj známa česká moderátorka a fitness instruktorka Hanka Kynychová. Tá sa totiž na včerajšom Českom plese, ktorý sa konal v Obecnom dome v Prahe, objavila v modeli, v ktorom vyzerala, akoby mala namierené do bazéna.

Na sebe mala totiž čierne body a na ňom len priehľadnú trblietavú látku. Doslova to pôsobilo, že do spoločnosti prišla v čiernych plavkách, cez ktoré si prehodila len plážovú tuniku. Všetkým tak ukazovala nielen prsia v hlbokom výstrihu, ale aj poodhalený zadok.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

Niet pochýb o tom, že na takýto odvážny model má fitness inštruktorka postavu, no vhľadom na fakt, že išlo o ples, ktorý sa vyznačuje noblesou a eleganciou, hodil by sa predsa len menej extravagantný kúsok. Nemyslíte?

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia