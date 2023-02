Slovenská speváčka si zlízla kritiku: CUDZIEMU mužovi POŽIČALA PENIAZE a potom... Podvodník?!

BRATISLAVA - Zrejme ste sa už aj vy dostali situácie, kedy od vás niekto neznámy žiadal, aby ste mu dali nejaké tie drobné. Väčšinou ide o ľudí, ktorí nemajú čo do úst, no pravdou je, že sa medzi nami nájdu všelijakí špekulanti... Dileme, či požičať peniaze, čelila aj speváčka a muzikálová speváčka LeRa. Avšak vôbec nešlo o pár drobných...

„Nevedela som, či to chcem zverejňovať, lebo farba mojich vlasov môže evokovať čokoľvek," začala vtipne speváčka, ktorá vysvetlila, že keď minulý týždeň odohrala muzikál Vyznanie, zastavila sa, aby sa najedla v známom reštauračnom reťazci. Práve tam ju oslovil muž, ktorý ju požiadal o pomoc.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Archív L.R.

„Vyzeral normálne. Celkom dobre, taký sympatický chalan proste. A vyrukoval na mňa s príbehom, že si v aute zabuchol kľúče a aj peňaženku a všetky doklady. A že je z iného mesta, niekde pri Martine. Už bolo jedenásť večer, no a hovoril, že je nejaká služba, ktorá mu to odomkne, len to potrebujú dopredu zaplatiť," opisovala na svojom Instagrame LeRa s tým, že muž od nej žiadal 70€ v hotovosti.

Aj ona sama sa vraj zopárkrát dostala do bizarných situácii, kedy potrebovala pomoc, a tak sa neznámemu nechcela otočiť chrbtom. „A povedala som si, že mne tiež ľudia ochotne pomohli a aj to, že pokojne to môže byť napríklad nejaký sociálny experiment, lebo chalan vyzeral, že by pokojne mohol pracovať aj pre nejaké médium alebo čo...Tak si hovorím... Požičať? Nepožičať? Nie je to málo, ale..." zamýšľala sa čerstvá mamička s tým, že mužovi nakoniec predsa len peniaze dala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram L.R.

Následne neznámemu v sms-ke poslala číslo účtu, na ktoré jej pred jej očami išiel poslať požičanú čiastku. „Avšak, čo čert nechcel, banka mala v tom čase odstávku. Takže nebola možná žiadna transakcia," vysvetľovala Lera, ktorá toto video zverejnila len krátko po incidente. Vrátených 70€ na účte ešte stále nemala, no zaujímalo ju, či si ľudia myslia, že naletela podvodníkovi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vlado Anjel

Na speváčku a muzkálovú herečku sa v tom momente zosypala veľká vlna kritiky, či sa zbláznila a fanúšikovia hromžili, že sa zachovala hlúpo a neletela. Avšak, krátko po zverejnení videa sa to stalo. Muž sa ospravedlnil za omeškanie, vysvetlil jej to a peniaze jej bez najmenšieho problému prišli. „Tak som chcela povedať, že niekedy je fajn veriť svojej intuícii a pomôcť, keď sa dá," odkázala svojim sledovateľom.

A čo vy? Stalo sa vám už niekedy niečo podobné? A ak áno, zachovali ste sa rovnako?