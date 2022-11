Alex z Farmy nie je žiadne neviniatko: Pred šou mala problém... FOTO Klientke zranila psa!

Súťažiaca v tohtoročnej Farme nie je žiadne neviniatko, ako sa podľa jej doterajšieho vystupovania môže zdať. Na začiatku šou sa Alex Mináriková predstavila ako úspešná majiteľka psieho salónu, ktorá si ho stihla rozbehnúť v naozaj mladom veku. Avšak pred šou sa dostala do nepriaznivej situácie, ktorá ľudí rozdelila na dva tábory. Niektorí z nich začali momentálne kauzu otvárať znovu.

Ešte v máji tohto roku vyšlo na povrch, že podnikateľka nechtiac zranila psa jednej zo svojich klientok. Tá chcela vyskúšať služby ponúkané v salóne a so všetkou dôverou zverila svojho domáceho miláčika do rúk majiteľky. Vtedy však ešte nevedela, čo ju bude čakať pri prevzatí jej štvornohej lásky...

Alex totižto pri starostlivosti zranila klientke psa. Rezné rany mal na ňufáku a v zadnej časti. „Pani ma upozornila iba na jednu reznú ranu cez noštek. Ale u veterinára, keď som bola celá od krvi, sme zistili, že má otvorenú ranu do mäsa aj na riťke,“ vyjadrila sa zákazníčka Alexinho salónu. Zhodou okolností jej klientka je známa na sociálnych sieťach ako influencerka Vierka Vé.

So zábermi svojho poraneného pudlíka sa podelila aj na Instagrame, čím vyvolala začiatok tejto kauzy. Na farmárkinu odpoveď sa v tom čase dlho nečakalo a hneď sa voči celej situácii ohradila. Chybu si však priznala. „Som iba človek, ktorému sa to stalo, moc ma to mrzí, ale nečakala som, že takto na mňa zaútočí,“ vyjadrila sa Alexandra.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram V.V.

Sama neskôr priznala, že poranenie nejakému psíkovi spôsobila po prvýkrát a nikdy by sa to nemalo stávať. Vzájomne sa dohodli, že poplatky u veterinára zaplatí sama Alexandra. Z celej situácie sa farmárka určite poučila a v budúcnosti pri starostlivosti o psíkov si bude dávať už väčší pozor.