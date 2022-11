Známu tvár z Jojky surovo napadli: 30 minút márne volala o pomoc... Začína súd!

Pred rokom sa Martina Medviďová doslova bála o svoj život. Stala sa obeťou surového prepadnutia. Martina zahviezdila v minulosti v šou Česko Slovensko má Talent. Porotu nezaujala len svojím spevom, ale aj ťažkým životným príbehom. Bývalá súťažiaca totiž trpí sklerózou multiplex.

Partia chlapcov ju pred rokom okradla a nechala ležať na koľajisku. Polhodinu so svojou priateľkou volali o pomoc, ale nikto ich nepočul. Neskôr boli privolaní aj policajti. Tí v tom čase obvinili dvoch mužov. „Zo zločinu lúpeže boli obvinené dve osoby z Medzilaboriec. Vo veci budú naďalej po vznesení obvinenia konkrétnym osobám vykonávané procesné úkony,” povedal pre Jojku hovorca KR PZ Prešov Daniel Džobaník.

Prípad sa pohol tým správnym smerom a po roku sa postavil pred sudcu jeden z aktérov. Súdny proces sa začal v utorok 2. novembra, no muž, ktorý napadol Martinu, si nechce priznať vinu. „Môj syn hovoril, že tam bolo viacero ľudí, a že popíjali. On jej ale nič nespravil a ani nič nezobral,” vyjadril sa otec obvineného pre televíziu Joj.

Muž obvinený z prečinu napadnutia si momentálne už odpykáva trest za mrežami. Konkrétne za krádež. Aj keď sa k napadnutiu nepriznáva, Martina chce spravodlivosť! „Nech za to pykajú, možno to urobili, keď mali vypité alebo čo, ale skutok sa stal. Bála som sa, či sa to vôbec bude riešiť, či sa to nestiahne zo stola, ale je to tu. Prišiel ten deň a hlavne tá spravodlivosť. Nech za to sedia,” povedala otvorene spomínanej televízii.

Verdikt súdu padne až po dôkladnom prešetrení všetkých doterajších dôkazov a vypočutí dotknutých osôb.