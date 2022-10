Bývalý markizácky SEXSYMBOL: Brutálna zmena len po TROCH rokoch... FOTO Preboha, to ako vyzerá?!

BRATISLAVA - Fúúúha, tak tomu sa povie extrémna zmena! Spomínate si ešte na na Farmu 11, ktorá niesla podtitul Západ vs. Východ? Jedným z najvýraznejších účastníkov bol vtedy 41-ročný Matej Jurkovič, ktorý sa do histórie populárnej šou nezapísal nielen vyhadzovom kvôli fyzickému napadnutiu, ale aj tým, že sa mu podarilo zbaliť vtedy len 19-ročnú súťažiacu Mirku, pričom vďaka vekovému rozdielu mohol byť pokojne jej otcom...

Matej Jurkovič sa do povedomia verejnosti dostal vďaka 11. sérii Farmy, kde nepadol do oka len svojej mladučkej kolegyni Mirke Csorbovej, s ktorou prežil krátky románik, ale aj množstvu diváčok. Dôvod bol jasný - statný Bratislavčan sa pýšil božským telom, aké mu môže závidieť nejeden muž, ešte viac žien by niečo podobné chcelo mať doma.

Bývalý farmár v tom čase pôsobil omnoho mladšie, než bol jeho skutočný vek, a tak sa nemožno čudovať, že padol do oka aj o 22-rokov mladšej Mirke. Hoci mal Matej pomerne časté nepríjemné nálady a záchvaty hnevu, pri pohľade na neho sa roztápalo nejedno ženské srdce. A to aj napriek tomu, že bez hanby priznal, že má skúsenosti s nakrúcaním porna.

Odkedy v Markíze bojoval o rozprávkovú výhru, ubehli už vyše tri roky, no a niekdajší "Adonis" sa za ten čas výrazne zmenil. Sexi vypracované telo, tehličky na bruchu a aj charakteristická vyholená hlava mu síce zostali, nechal si však narásť obrovskú bradu, za ktorú by sa nehanbil ani Mikuláš. A jeho vek sa už odráža aj v tvári.

Nuž, číslo v občianskom síce nedokáže oklamať nikto z nás, ale... Uznajte, že ak by sa Matej oholil, opäť by vyzeral o dobrých 10-15 rokov mladšie!