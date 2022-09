Slovenský národ má NOVÚ HYMNU: Všetci ju milujú... Neuveríte, kto ju má na svedomí!

BRATISLAVA - Ako legendárne slovenské hity väčšinou označujeme piesne, ktoré vznikli už pred desaťročiami. Avšak ešte počas minulého roka a ťažkej krízy vznikla jedna, ktorá si získala srdcia mnohých fanúšikov. Reč je o skladbe "Slovenský raj", ktorá vznikla na motív jednej z najkrajších ľudových piesní "Slovensko moje, Otčina moja". A vyzerá to tak, že nová verzia sa zapíše do histórie rovnako, ako originálna "ľudovka". Teda aspoň to si myslia státisíce nadšených Slovákov, ktorí dokonca volajú potom, aby sa pieseň "Slovenský raj" stala našou novou hymnou!