Rómeo (32) z Hotelu Paradise po 10 rokoch: Zmenený na nepoznanie!

Patrik Németh je predovšetkým známy pod svojou prezývkou Rómeo, ktorá určite zarezonovala v pamäti divákom šou Hotel Paradise. Od vysielania ubehlo už 10 rokov a mnohé tváre sa stali známymi a na Instagrame sa prezentujú dodnes. Napríklad víťazka Nela Slováková alebo najznámejšia influencerka Zuzana Plačková. Ale kam sa vytratil sexi športovec Rómeo?

Toho sme zastihli na Bratislavských módnych dňoch, kde ho sprevádzala krásna partnerka. Bolo vidno, že bývalý súťažiaci prešiel určitou premenou vizáže. Nechal si narásť hustú bradu, a tak ho po desiatich rokoch bolo naozaj ťažké spoznať. Svoju charizmu si však ponechal a dnes je z hrdého otecka 8-ročnej dcérky totálny elegán.

Po rokoch si pre nás zaspomínal na minulosť a svoje účinkovanie v šou. „Pozerám sa na to veľmi dobre, vtedy som mal niečo nad 20 rokov, nemal som žiadne záväzky a keby sa to opakovalo, tak by som určite išiel ešte raz, pretože to otvára nové možnosti do sveta,“ skonštatoval dnes už 32-ročný súťažiaci.

Priateľstvá si vytvorili svoju cestu aj v jedinečnej šou a Rómeo z nich čerpá dodnes. V kontakte je stále aj s čerstvou maminou Zuzanou Plačkovou. „Momentálne som v kontakte so Zuzkou Plačkovou, ktorá mi referovala to tehotenstvo, ktoré nebolo najideálnejšie, ale som rád, že sa jej narodilo zdravé dieťatko a veľmi im to prajem,“ dodal.

To, čím sa dnes živí, sa dozviete v rozhovore vyššie!

Galéria fotiek (8) Zdroj: TV JOJ/ Ján Zemiar