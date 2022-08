Takto ste Tomáša Maštalíra ešte nevideli: VIDEO Opustil sa a... SPIEVAL Michala Davida!

BRATISLAVA - Tomáš Maštalír (44) patrí k naším najuznávanejším hercom a každý, kto má tú česť s ním spolupracovať, hovorí, že je obrovský profesionál. A tak aj pôsobí - vďaka svojej muskulatúre, uhrančivému a miestami až prísnemu pohľadu budí veľký rešpekt. No a potom je tu jeho druhá stránka...

Na obrazovky prichádza nová séria populárneho Pán profesora, a práve tento seriál je projektom, kde Tomáš Maštalír pôsobí mimoriadne komicky. Diváci tak majú možnosť vidieť inokedy vážneho herca v polohách, v akých si ho doteraz možno ani nevedeli predstaviť.

Herec stvárňuje rolu profesora Sama Vozára, ktorý má pod palcom bujarú partičku tínedžerov, pričom občas sa viac stavia do úlohy ich kamaráta než prísneho pedagóga. No a práve táto úloha mu dáva príležitosť ukázať sa v úplne inom svetle. Či už štverajúc sa na basketbalový kôš alebo... Aha, ako to vyzerá, začne spievať jeden z hitov Michala Davida!

Seriál Pán profesor odštartuje na obrazovkách televízie Markíza už dnes o 20:30!

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza