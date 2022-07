Slovenskú speváčku ZVOZILI kvôli FOTO v plavkách: Naštvala sa a do bazéna išla v… Preboha!

BRATISLAVA - Byť známym človekom má mnoho úskalí. Medzi tie najväčšie patrí takmer totálna strata súkromia, pričom mnohí ľudia berú známe osobnosti ako akúsi "vec verejnú". Aj práve preto si často myslia, že majú právo ich neustále kritizovať a komentovať, akoby i celebrity vo svojom vnútri neboli úplne obyčajní ľudia so svojimi túžbami a pocitmi...

Niektoré komentáre na adresu celebrít bývajú úplne cez čiaru a ich sledovatelia majú potrebu riešiť a komentovať veci, do ktorých ich absolútne nič nie je. No a kým niektoré známe osobnosti si z negatívnych poznámok mnohokrát robia ťažkú hlavu a cítia sa nepríjemne, iní dokážu internetovým "radodajkom" totálne vytrieť zrak.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram S.H.

A medzi nich patrí aj Sima Hegerová. Tá naposledy čelila kritike kvôli tomu, že na Instagrame zverejnila záber, kde pózuje v bikinách. Niektorým ľuďom to však prišlo už príliš a, ako to už býva, s týmto názorom sa neváhali podeliť v komentároch pod jej príspevkom.

Nevedno, či mala byť Sima v horúčavách pri bazéne oblečená v skafandri alebo mala chytať bronz v teplákoch a mikine, no na zbytočne negatívne poznámky zareagovala po svojom. Z kritiky si vystrelila a keď sú vraj bikiny príliš, do bazéna vliezla v... No čo, už ste spokojní?