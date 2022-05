9. kolo Let's Dance: Koleník v SLZÁCH, Šebová ukázala KRÁSNU MAMU a… Títo vypadli!

Semifinále otvorilo výnimočné predstavenie v podaní Cigánskych Diablov a Slovenského divadla tanca z inscenácie Cigáni idú do neba, ktoré režíruje porotca Ján Ďurovčík.

Po úvode moderátori oznámili, že každý zo súťažných párov zatancuje dva tance - jeden štandardný a druhý latino. Martina Zábranská a Viktor Vincze následne divákov prekvapili tým, že v závere večera sa dve dvojice s najvyšším počtom bodov dostanú do finále automaticky. A o tom, kto postúpi zo zvyšných dvoch, rozhodne porota po tanečnom rozstrele, v ktorom predvedú tango.

Ako prví predviedli svoje umenie Adam Bárdy a Dominika Rošková, ktorí zatancovali viedenský valčík a získali 35 bodov. Po nich nasledovali Atila Végh a Eliška Lenčešová s rumbou, na konto si pripísali 28 bodov. Zuzane Šebovej a Vilémovi Šírovi dala porota za ich valčík 39 bodov, no a prvé kolo uzavreli Ján Koleník a Vanda Poláková s výsledkom podľa očakávaní. Za perfektný jive zinkasovali standing ovation od celej sály vrátane poroty a plný počet štyridsiatich bodov.

Divákov a štvoricu porotcov postavilo na nohy aj dramatické paso doble Dominiky Roškovej a Adama Bardyho, ktorí otvorili druhú polovicu večera. „Neviem... Ako toto mám teraz. Ako americký film. Najprv sa absolútne dojmem. Potom sa na chvíľu naštvem a potom... Fantasticky celé nachystané. Ťažká choreografia, ktorú si na generálke nedal a teraz... Vynikajúco zatancované, fantastický výraz, normálne som neveril, že tancuješ ty,” hovoril jemne zakoktaný Ďurovčík, na ktorom bolo vidno úprimný šok. A v hodnotení tak prišla druhá 40-ka večera.

Potlesk v stoji čakal aj na Attilu Végha, ktorého do sály prišli podporiť i rodičia. Tých spoločne s partnerkou Natáliou a synčekom ukázal aj v predchádzajúcej dokrútke. Po jej zhliadnutí si Viktor Vincze neodpustil žartík, že malý Attilka sa na tancujúceho otca díva rovnako ako Ján Ďurovčík - s absolútnym údivom. Hodnotenie tanca bolo typicky veselé, Adela dokonca Attilovi a Eliške venovala 10 bodov, a tak ich za druhý tanec dovedna získali 34.

Rodina prišla na tréning pozrieť aj Zuzanu Kubovčíkovú Šebovú. Mnohí tak prvýkrát videli jej maminu, ktorá je poriadna kočka a na svoju šikovnú dcéru je za jej tanečné výkony právom hrdá. A inak to určite nebolo ani po rumbe, za ktorú od poroty s Vildom získali štyri deviatky, a teda 36 bodov. Adela jej zložila aj úprimnú ženskú pochvalu. „Vyzeráš najkrajšie, ako som ťa v tejto šou videla,” povedala a spoločne s ďalšími porotcami vyzdvihli aj jej výkon.

Posledným číslom druhého kola bol waltz v podaní Jána Koleníka a jeho partnerky Vandy. I jeho prišla podporiť rodina a keď prišlo na to, čo na neho bonzovala neterka Emka, herec sa rozhovoril o svojich blízkych a z očí mu ušlo zopár sĺz. Dojatí boli po jeho výkone aj diváci, ktorí ho odmenili obrovským potleskom a v závere teda s Vandou získali 39 bodov, čím definitívne obsadili prvé miesto v rebríčku.

Po sčítaní hlasov divákov sa na prvých dvoch priečkach umiestnili Ján Koleník s Vandou Polákovou a Zuzana Kubovčíková Šebová s Vilémom Šírom. To teda znamenalo, že v rozstrele v tangu sa proti sebe naraz na jednom parkete postavia Attila Végh s partnerkou Eliškou a Adam Bárdy s Dominikou Roškovou. Ani jeden pár sa v súboji nevzdával a podali skvelé výkony, no porota mala jasno v tom, kto si z hľadiska celkovej profesionality zaslúži postúpiť o čosi viac.

Každý porotca musel Viktorovi Vinczemu do obálky napísať meno súťažiaceho, ktorého chce "poslať domov". To , čo v obálke okrem mien nájde, však vôbec nečakal. „Napísali mi tam aj: Viktor, v budove je bomba, utekaj,” smial sa moderátor držiac v ruke obálku. A potom už vyhlásil, že šou Let's Dance pred bránami finále opúšťajú Attila Végh a Eliška Lenčešová.

„Chcem poďakovať mojim rodičom, ktorí tam sedia. Mojej láske, ktorá sedí doma, Eliške, že to so mnou vydržala tri mesiace, čo nebolo ľahké. Chcem poďakovať Markíze, že som tu mohol byť, je to brutálny tím. Porote. Boli dobré momenty. Aj zlé, na to nezabúdam. Ja stále pamätám. Ďakujem, že ste nám posielali esemesky za euro padesát. To nie je sranda,” rozlúčil sa s humorom zápasník, ktorý na záver rozosmial celú sálu.

