Preboha! Týpek z obrazoviek RTVS s FIALOVÝMI VLASMI, markizáčka so svojou princezničkou a... TOTO je SYN Joža Pročka

BRATISLAVA - V utorok podvečer sa konala premiéra animovaného filmu s názvom Smradi. Kresleným postavičkám prepožičali svoje hlasy známi slovenskí herci. Napríklad aj Peter Sklár, či markizácka rosnička Lenka Debnárová. Tá prišla do kina so svojou rozkošnou dcérkou Oliviou. Zaujali však aj ďalší hostia.

V kinách po celom Slovensku si nielen detskí diváci, ale aj dospelí môžu aktuálne vychutnať novinku s názvom Smradi. Tá zachytáva príbeh prvotriednych podvodníkov a zlodejov, pre ktorých nie je celkom prirodzené robiť dobré skutky. Avšak aj v na prvý pohľad nebezpečnom tvorovi sa môže skrývať dobré srdce.

Hlas jednej z postavičiek prepožičal obľúbený herec Peter Sklár. „Daboval som hlavného smrada - Vlka, šéfa bandy. To už tak nejako dlhodobo so mnou ide. Je to veľmi zaujímavý a vtipný film aj pre dospelých, aj pre deti,” povedal nám v rozhovore herec, ktorý zavítal na premiéru s úsmevom na tvári. Zároveň neskrýval radosť z toho, že si diváci po dlhej prestávke môžu konečne naplno užívať kultúru.

V rozprávke zaznieva aj hlas Lenky Debnárovej, ktorú mnohí vnímajú najmä ako markizácku rosničku. Sympatická brunetka prišla do kina spoločne so svojou 6-ročnou dcérkou Olíviou. Okrem nej má Lenka s manželom aj 3-ročného syna Danielka.

Zaujímalo nás, ako sa Lenka v úlohe maminy cíti. „Veľmi ma to baví. My máme tak dobré deti, musím si zaklopať, že ďakujem tam hore do neba za to. A bodaj by boli zdraví a slušní a našli si robotu, ktorá ich bude baviť rovnako ako mňa a môjho muža, aby boli v živote šťastní,” povedala nám.

V priestoroch kina pútal pozornosť aj youtuber FiFqo. Ten má na Instagrame viac ako 74-tisíc followerov a objavuje sa aj na obrazovkách RTVS v relácii Duel Junior. Pre mladíka je typický nielen svojský prejav, ale aj výstredné vlasy. Tie má aktuálne nafarbené na fialovo.

FiFqo sa na premiére stretol aj s iným youtuberom, ktorý má síce menej followerov, avšak známe priezvisko. A to s Michalom Pročkom. Áno, správne sa nazdávate. Ide o syna niekdajšieho zabávača, dnes poslanca NR SR - Joža Pročka. Vidíte tam podobu?

