Judínyová 2 roky po pôrode: Vrátila sa k starému imidžu… Wau, je z nej SEXI MAMA!

Galéria fotiek (1) Erika Judínyová sa po narodení dcérky Elly objavovala v elegantných outfitoch.

Zdroj: TV MARKÍZA

BRATISLAVA - Erika Judínyová (51) sa v máji 2020 stala mamou dcérky Elly. No na materskej dlho nezostala. Už po troch mesiacoch sa opäť objavila na obrazovkách Markízy. No bez svojho pôvodného imidžu - sexi šaty vymenila za elegantné outfity. No po 2 rokoch je späť stará Erika. Nahodila minišaty a v Smotánke sa objavila ako sexi mama!