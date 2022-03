Dráma v pražskom divadle: STRAŠÍ TAM... Herečka po nehode skončila na pohotovosti!

Nehoda sa stala na skúške pred premiérou komédie Beckham. „Posledné dni som skúšala s ortézou, pretože mi v zákulisí zničohonič spadlo na nohu umývadlo,“ prezradila pre český denník Aha Elizaveta, ktorá so zranením skončila na pohotovosti.

„Bolo pri tom dokonca 5 kolegov, ktorí to videli. Inak by tomu asi nikto neveril,“ zahlásila herečka, ktorá vyslovila desivé podozrenie. „V toto divadle jednoducho straší a musím si dávať väčší pozor!“ povedala so smiechom Maximová, ktorá napriek zraneniu o pár dní odohrala premiéru, na ktorej už bola bez ortézy.

Na stredajšej premiére sa pohybovala už s takou prirodzenosťou a ľahkosťou, že si nikto z divákov jej ubolenú nohu ani nevšimol. Elizaveta v novinke stvárňuje sekretárku Rebeku, ktorá mala mať milostný pomer s bývalou anglickou futbalovou hviezdou Davidom Beskhamom.