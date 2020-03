30 rokov od tragickej smrti Tomáša Holého (†21): Na verejnosť vyplávali nové fakty... Pravda nie je ani v úmrtnom liste!

Nové svedectvo o osudnom momente prináša Ota Kars vo svojej knihe s názvom Jmenuju se Tomáš. V nej jeho kamarát Mirek Schlaichert prezradil, že Tomáš bol ten, ktorý navrhol, že sa po pár pivách v krčme prevezú na aute. Obaja súhlasili a nasadli do auta - vyrazili z Polevska smerom ku Kytlici. Obom vraj po chvíli došlo, že to nie je dobrý nápad a začali sa vracať.

V tiahlej zákrute neďaleko miesta, odkiaľ vyrazili, však z cesty vyleteli, narazili do stromu a skončili v priekope. „Keď som sa prebral, vyhrabal som sa z auta a potom som sa snažil dostať von Tomáša. To mi vôbec nešlo, bol tam zapasovaný nohami, nijako nereagoval a ja som ho nedokázal dostať von,“ opisoval osudné chvíle Mirek. Kamarát preto v šoku utekal pre pomoc.

Miesto nehody bolo len 300 metrov od krčmy, v ktorej večer popíjali. „Chalani Tomáša vytiahli z auta, išlo to blbo, nohy mal zakliesnené. Myslím, že sa mu snažili dávať umelé dýchanie. Presne to neviem, bol to zmätok,“ spomínal ďalší kamarát Juraj Kozáček. „Vytiahli sme ho z auta. Bol celý od krvi, na tvári, ale hlavne na bunde, okolo trička, snažili sme sa ho resuscitovať,“ doplnil Luboš Čipera.

Takto si Tomáša Holého pamätáme z českých filmov.

Juraj preto odišiel ďalej na cestu, nech niekoho stopne a odvezie ich do nemocnice. „Ako zázrakom skoro hneď išiel do Kytlice nejaký cudzí chlap a zastavil nám. A my sme mu to bleskovo vysvetlili a naložili Tomáša tak, ako bol, len v jeho veciach od krvi dozadu na sedadlo. Ja som mal na sebe Tomášove nohy, Brázda sedel pod hlavou. Na nejaký svoj zinkoklih (elastický obväz, pozn. red.) som úplne zabudol. Hovoril som si, že je to síce blbé, ale bude to dobré, stále som veril,“ povedal Juraj.

No dobré to nebolo. „O chvíľu sme boli v Novom Bore, kde už, myslím, že pred vchodom stála pripravená sanitka, čo asi hneď volali z krčmy a práve vychádzala. Takže to celé predtým muselo byť veľmi rýchle. A po dvadsiatich minútach asi vyliezol z tej sanitky doktor a povedal nám, že Tomáš nežije, že je koniec,“ povedal Kozáček v knihe, ktorá vyjde na jeseň. V úmrtnom liste pritom nie je napísaná úplná pravda. „Tomáš tam má napísané jedno smrteľné zranenie, doktor ich ale napočítal celkom tri...“ píše autor v knihe.

Nešťastnej smrti Tomáša Holého nechcel nikto veriť. Dokonca ani jeho mama. Keď jej policajti prišli tragickú správu oznámiť, zahlásila, aby si nerobili srandu, že čo je to za ďalší Tomášov vtip. Bohužiaľ, vtip to nebol Podobne mal reagoval aj jeho otec.